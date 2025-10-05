Уникальное уничтожение Ми-8: украинский FPV ликвидировал командира экипажа 5.10.2025, 14:20

Российских пилотов пытались «подловить» не один день.

Силы обороны Украины FPV- дроном «минуснули» российский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Котляровка. Командиром воздушного судна был Михаил Авраменко.

Об этом заявил офицер ВСУ, который отслеживает российские потери на фронте, Анатолий «Штирлиц» Штефан. По его данным, оккупант Авраменко погиб во время атаки на вертолет.

«Успешно демобилизован командир вертолета Ми-8 старший лейтенант Авраменко Михаил, который успешно встретил украинский FPV», - отметил «Штирлиц».

Уничтожение российского Ми-8

Силы обороны Украины сбили FPV- дроном российский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Котляровка. В 59 ОШБР, которая провела успешную операцию, призвала россиян «не делать сюрпризов с воздуха», поскольку это им «дорого обойдется».

Пресс-офицер бригады Тарас Мишак отметил, что это была довольно длительная и спланированная операция. По его словам, российских пилотов пытались «подловить» не один день. Он также выразил надежду, что этот опыт получится масштабировать и сбивание российских вертолетов станет обыденностью.

