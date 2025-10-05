В Польше рассказали новые детали об остатках дрона, найденного возле Варшавы 1 5.10.2025, 14:47

1,696

Фото: Paweł Supernak /PAP

Экспертиза продолжается.

Нет никаких признаков того, что объект, похожий на дрон, который был найден в субботу вечером в польском селе Зарембы Вархолы в Мазовецком воеводстве, является новым.

Об этом стало известно RMF FM.

Польские службы предварительно исключили, что это был беспилотник, который мог упасть на территории Польши в результате недавних российских атак в Украине.

Как выяснил репортер RMF FM, объект был разбит на куски и находился в поле во многих частях. Неподалеку от места, где его нашли, был лишь пустой дом.

На месте, где был найден неопознанный объект, продолжается экспертиза и мероприятия с участием прокурора и военной полиции.

В деле будет назначен эксперт, который определит, точно ли это беспилотник, когда он упал на польскую территорию и при каких обстоятельствах туда попал.

Пока службы не подтвердили, один ли это из беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября во время нападения России на Украину.

