«Няня дочки оскорбляла моего мужа, пока он был на работе» 5.10.2025, 14:57

Белоруски, которые обращались к услугам няни, рассказали о своем опыте.

Поиск няни для своего ребенка – дело ответственное и очень непростое. Кому-то везет быстро найти приветливого, доброго и интеллигентного человека, а кто-то набивает шишки, прежде чем встретить «своего» бебиситтера. CityDog.io послушал и записал истории и тех, и других.

Катерина: «Иногда дочка называла няню мамой: было обидно»

– Няню я искала, когда моей дочке было 1,5 года (сейчас ей уже почти 8 лет). В детский сад ее не брали, так как группы формируются только с 3 лет, а частный сад стоил столько же, сколько и услуги няни на полный рабочий день. Поэтому мы с бывшим мужем решили так: поскольку нет разницы в цене, то лучше пусть все внимание будет направлено только на нашего малыша. Плюс мы переживали, что ребенок станет много болеть в коллективе, не хотелось подвергать дочку риску.

Искали няню на специализированном портале (кажется, он назывался «Наша няня»): хотели, чтобы это была женщина старше 40 лет, чтобы она сама была уже бабушкой и относилась к детям как к своим. Выбирали из четырех нянь. Задачу усложняла наша собака: не каждая женщина была готова находиться с ней в одном пространстве, несмотря на то что собака очень ласковая и добрая.

В итоге няню мы нашли за 500$ в месяц. В эти услуги входил присмотр за ребенком, стирка и глажка детских вещей. Няня-украинка очень вкусно готовила национальные блюда – и вечером делала ужин для всей семьи. Плюс она ходила в магазин: я оставляла ей деньги, а она покупала необходимые продукты для ужина, для ребенка. Еще няня спокойно могла выгулять собаку – опять же, это была только ее инициатива, никаких доплат она за это не брала.

В целом мы были очень довольны: она женщина достаточно интеллигентная, спокойная, адекватная, рациональная. С нашей девочкой (хоть и шустрой) справлялась хорошо: быстро приучила ее к горшку – буквально за две недели, хотя мы до этого бегали за ребенком месяца полтора и никак не могли отучить от подгузников. Хорошо кормила, занималась с ребенком: они учили цвета, размеры игрушек, няня рассказывала дочке про окружающую среду, гуляла с ней. Всегда, когда я приезжала с работы, встречала няню с дочкой на улице, то есть она не сидела за компьютером или в телефоне: внимания ребенку уделяла очень много.

Моя дочка иногда даже называла няню мамой: было немного обидно, конечно, но приходилось делать выбор в пользу заработка. В декрет я ушла поздно – практически на последнем месяце беременности, а вышла на работу довольно рано – когда малышке было 1,5 года. Я занимала высокооплачиваемую должность, не хотелось терять хороший заработок.

Были ли у нас с няней недопонимания? Только в одном моменте был разлад. Поскольку я стала мамой, когда мне еще не было и 30, а няня была в возрасте 45+, она, думаю, иногда воспринимала меня как своего ребенка. И бывали ситуации, когда она могла какие-то мои просьбы не выполнять, считая, что это не обязательно. У меня есть страх (как и у многих мам), что ребенок, не дай бог, выпадет из окна, например. Поэтому я просила, чтобы окно на балконе всегда было закрыто (хоть теоретически дочь и не могла достать до него).

Но были случаи, когда я приходила домой и замечала, что просьбу мою проигнорировали. Поэтому пару раз у нас с няней был ожесточенный спор: я настаивала на том, что, если в квартире очень жарко, лучше выйти с ребенком на улицу, но ни в коем случае не оставлять окно открытым.

Однако в целом у меня только позитивный опыт: нашу няню я несколько раз рекомендовала своим коллегам из Минска. До сих пор вспоминаю о ней с благодарностью. А вот дочка ее уже не помнит. Наверное, после того как ребенок достиг трехлетнего возраста и появилась возможность водить ее в сад, мы сначала оставили няню на полдня (пока был период адаптации к саду), а ближе к 4 годам отказались от ее услуг совсем.

Елена: «Под соусом доброты какая-то желчь»

– Няню мы искали, когда жили в Польше. Первый раз было просто: мы еще были неопытные в этом вопросе, не знали, на какие моменты надо обращать внимание. Нам нужен был человек на длительное сотрудничество, но с частичной занятостью: хотели, чтобы няня приходила к нам для начала на три часа три раза в неделю. Но в будущем планировали, что это время немного увеличится. Нашему ребенку на тот момент было 10 месяцев.

Я написала женщине (она тоже белоруска), контакт которой мне дала приятельница, и пригласила к нам домой познакомиться. После встречи мы договорились о сотрудничестве с Натальей. Ей было 37-38 лет, у нее двое своих детей, и на тот момент она уже работала в другой семье. Но сказала, что сможет приезжать к нам ближе к вечеру. Еще она сказала, что окончила курсы по работе с детьми с особенностями и курсы по экстренной помощи. Этих критериев нам было достаточно, чтобы попробовать поработать. Ребенок первое время плакал, но потом освоился.

Из обязанностей: няня гуляла с дочкой на улице – сначала с коляской, а когда ребенок начал ходить, на детской площадке. Дома играла, кормила (мы договорились, что готовить буду я, но в случае чего она на подхвате), подмывала, иногда купала, укладывала спать (когда ребенок уже был адаптирован). И никакой уборки по дому, глажки, стирки. Также мы с ней договорились, что она будет работать «под камерой». За работу няне мы сначала платили 30 зл. в час (около 28 руб.), через некоторое время она подняла ставку до 35 зл. (примерно 32 руб.), а потом – до 40 зл. в час (37 руб.).

