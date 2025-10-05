Президент Чехии начал послевыборные консультации с лидерами партий

Президент Чехии начал послевыборные консультации с лидерами партий1
- 5.10.2025, 15:04
Об итогах будет объявлено на специальной пресс-конференции.
Президент Чехии Петр Павел в воскресенье утром в Пражском граде начал послевыборные консультации с главами политических партий и движений, которые прошли в Палату депутатов.
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Сегодня он примет глав ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN, а дальнейшие встречи запланированы на понедельник.
Сначала Павел встретится с лидером победившей на выборах партии ANO Андреем Бабишем, который уже провел переговоры в субботу вечером о возможном послевыборном сотрудничестве с представителями партии «Автомобилисты за собственную партию» и SPD.
Затем Павел встретится с лидером ODS и премьер-министром Петром Фиалой, затем с лидером Народной партии Мареком Выборным, затем с лидером партии TOP 09 Маркетой Пекаровой Адамовой и, наконец, с лидером движения STAN Витом Ракушаном.
В 16:00 президент прокомментирует эту встречу на пресс-конференции.
В августовском интервью Павел заявил, что готов не затягивать процесс формирования правительства и не ставить предварительных условий. Он считает, что новый кабинет будет сформирован относительно скоро, по крайней мере такое впечатление сложилось у него из заявлений представителей сильнейших партий. Президент ранее высказывал убеждение, что в будущем правительстве субъекты, которые хотят выйти из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), не должны иметь права голоса во внешней политике и политике безопасности.