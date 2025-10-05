«Бумажному тигру» больше нечем отвечать на «Томагавки» 1 5.10.2025, 15:15

2,024

Арсенал Кремля исчерпан.

Путинская Россия сегодня действительно является «бумажным тигром», как ее назвал президент США Дональд Трамп – хотя бы потому, что «вторая армия мира» оказалась неспособной осуществить блицкриг в Украине. Одновременно в арсенале России практически не осталось ничего, чем она могла бы пугать союзников Украины. Спекуляции по поводу применения ядерного оружия постепенно затихают, и Кремль вынужден ограничиваться привычным набором действий и нарративов, которые в очередной раз озвучил глава Кремля Владимир Путин и которые еще раз подтвердили: Путин – это война.

Тем не менее Москва продолжает демонстрировать силу посредством гибридных методов, активно использовать свою агентуру и корабли для запуска дронов в страны Европы. Причем дроновые атаки выполняют сразу несколько задач. Это и психологическое давление, и разведка, и проверка НАТО на способность отвечать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– На заседании клуба «Валдай» Путин наговорил много. В частности, ответил на слова Трампа о том, что Россия – это «бумажный тигр». Он заявил: «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем – и это бумажный тигр, то что тогда само НАТО?» То есть фактически Путин подтвердил, что находится в противостоянии с блоком НАТО?

– Ну, они же с самого начала об этом говорили. Давайте вспомним, что, когда Путин формулировал свой ультиматум перед началом полномасштабного вторжения в Украину, этот ультиматум был обращен вовсе не к Украине. Он был обращен именно к НАТО. Дескать, убирайтесь на границы 1997 года. Так получилось, что театр военных действий находится в Украине, но это демонстрация. И Путин рассчитывал, что, быстро захватив Украину, он напугает НАТО и заставит смотреть на себя по-другому.

Однако этого не получилось. И теперь он пугает НАТО другими способами, затевая вот эти свои гибридные операции в Европе.

– По поводу «бумажного тигра». Считаете ли вы, что действительно есть объективные основания называть так сегодняшнюю Россию?

– Конечно, в этом смысле Трамп абсолютно прав. Если бы Россия была такой, какой все ее считали до полномасштабного вторжения, «вторая армия мира», то война закончилась бы уже давным-давно. В этом смысле Путин ведет себя примерно как Гитлер, когда тот напал на Советский Союз. Гитлер тоже думал, что у него получится блицкриг. Ровно так же рассчитывал и Путин.

– История с атаками дронов на страны Европы имела продолжение. Вечером 2 октября дроны атаковали Мюнхен, был закрыт аэропорт. Примечательно, что это произошло накануне большого государственного праздника, Дня немецкого единства. Примечательно также, что Путин странно пошутил, отвечая на вопрос по поводу дронов в Европе. Он заявил, что Россия якобы не имеет целей для армии на территории Евросоюза и сказал: «Больше не буду ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». По вашему мнению, в чем состоит реальная цель Кремля? Известно, что дроны часто выполняют роль разведчиков. Это психологическое давление на Европу или реальная подготовка к военным действиям на территории Евросоюза?

– Гибридная атака на то и гибридная, что она имеет сразу несколько целей. Это и психологическое давление, конечно же, и, безусловно, разведка. И это испытание самого НАТО, насколько оно в состоянии противодействовать этим вызовам. Но получается, что на самом деле НАТО не понимает, как этим вызовам противодействовать.

Понятно, что по этому поводу уже много чего предпринимается. Но тем не менее я бы сказала, что самый сильный ответ сделала Франция, захватив танкер теневого флота России. Очевидно, что эти дроны летят не из самой России, а откуда-то из других мест. Это могут быть корабли, как многие предполагают. Это может быть российская агентура в Европе, которая эти самые дроны запускает. Думаю, что сегодня европейцы очень хорошо понимают, насколько обширная сеть агентов есть у России в Европе.

– Допускаете ли вы, что с большой вероятностью можно сказать, что за дронами в Мюнхене стоит Кремль? Я посмотрела, что пишут немецкие СМИ. Они пока дают очень осторожные оценки и не подтверждают, что это дело рук Москвы.

– Как мы помним, и в Дании тоже долго сомневались, российские это дроны или нет. Но если мы говорим, что эти дроны запускает агентура, то потребуется достаточно долгое время, чтобы это установить с большей или меньшей вероятностью. И даже если они запускаются с судов, которые находятся в Балтийском море, это тоже займет какое-то время. Поэтому немецкие СМИ пока не готовы четко идентифицировать дроны и называть их российскими.

Но давайте вспомним, что по этому поводу говорил Путин. Он вообще обвиняет в этом Украину, чего уж там.

– Путин предупредил, что поставки США дальнобойных ракет, например «Томагавков», Украине станут качественно новым этапом эскалации и негативно скажутся на отношениях США и России. Мы помним, что ранее в Кремле что-то подобное заявляли в контексте передачи Украине истребителей F-16 и любых дальнобойных средств. Может ли реакция Кремля на американские «Томагавки» принципиально отличаться от пустого сотрясания воздуха, как это было ранее?

– На самом деле у них просто ничего не осталось в арсенале. Спекуляции по поводу ядерного оружия как-то затихли. Что они могут еще? Ударить еще большим количеством ракет и дронов по Украине? Разрушить еще несколько больниц, школ и детских садов? Они это постоянно делают, поэтому что им еще остается? Угрожать Соединенным Штатам?

Но, с другой стороны, как мы видим, в той же речи Путин пытался, наоборот, льстить Трампу. Потому он еще до конца не закрыл эту тему. Он надеется, что все-таки у него получится сохранить хорошие отношения с Трампом.

– Какие заявления, сделанные Путиным на Валдае, могут вызывать беспокойство? Было ли это привычной риторикой агрессора? Или появились какие-то новые нюансы?

– Не знаю, является ли нюансом то, что он говорил так долго. А так все практически как обычно. Я ничего судьбоносного или неожиданного там не увидела. Одни и те же тезисы, которые он пережевывает. Ну, разве что упоминание об убийстве Кирка, которое достаточно обильно цитируется в американской прессе. Но это единственная «актуалочка», которая там была.

– Наверное, плохая новость для нас всех состоит в том, что, по всей видимости, Путин собирается продолжать свою линию и в отношении Украины, и в отношении НАТО. Он продолжает действовать так, как раньше.

– Мы про это давно знаем. И ничуть не сомневались, что его позиция в этом смысле неизменна. Именно поэтому многие, в том числе президент Зеленский, говорят, что главный ястреб в России – это Путин. И как писал еще Борис Немцов в своей книге, Путин – это война.

