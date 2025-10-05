Пентагон ужесточает стандарты физподготовки боевых подразделений 2 5.10.2025, 15:39

Министр войны США считает, что армия должна быть готова к конфликту.

Министр войны США Пит Хегсет накануне выступил перед сотнями генералов и адмиралов, озвучив свое видение будущего вооруженных сил. Он подчеркнул необходимость подготовки армии к потенциальному конфликту с Китаем или Россией и заявил, что скорость и решительность имеют первостепенное значение, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Враги собираются. Угрозы растут. Времени на игры нет. Чтобы предотвратить войну, мы должны быть готовы сейчас», — отметил Хегсет.

Министр особо акцентировал внимание на боевых способностях и физической подготовке военнослужащих. Каждое подразделение, включая пехоту, бронетанковые части, инженерные войска и спецназ, будет обязано применять наивысшие стандарты мужской физической подготовки для всех боевых специальностей.

Хегсет подчеркнул, что физические стандарты должны соответствовать требованиям службы, где жизнь и смерть зависят от готовности. «Стандарты нужно не только выполнять, но и превосходить, соревноваться и постоянно совершенствоваться», — сказал он.

Ранее женщины получили право служить в боевых ролях в 2016 году. Теперь же новые правила обеспечат, что все военнослужащие, независимо от пола, будут готовы к физическим нагрузкам, характерным для фронтовых операций.

Эксперты считают, что такой подход укрепляет боеспособность армии, делая упор на реальные требования боя. Хегсет призвал учитывать, что война не прощает слабости, и стандарты должны определяться именно требованиями службы.

Подчеркивается, что меры направлены не на ограничение участия женщин, а на гарантированную готовность всех военнослужащих к экстремальным условиям современного боя.

