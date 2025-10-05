закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нобелевская премия устарела?

1
  • 5.10.2025, 15:47
Нобелевская премия устарела?

За что критикуют главную награду.

Каждый октябрь в мире объявляют лауреатов Нобелевской премии по медицине, физике и химии. Эти награды называют «Эверестом науки», пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

С одной стороны, премия остается важным способом популяризации науки. Благодаря ей миллионы людей узнали о разработке вакцин против COVID-19, изобретении светодиодов и технологиях генной терапии. «Нобелевская премия показывает вершины научных открытий и напоминает, как далеко мы продвинулись», — отмечает профессор общественного здоровья Раджиб Дасгупта.

Однако есть и критика. Премия формирует миф о «гении-одиночке», хотя в современном мире открытия — результат труда сотен исследователей. Нередко остаются без признания аспиранты и техники, непосредственно проводившие эксперименты.

При этом в некоторых странах, например в Индии, интерес к премии огромен, ее изучают в школах, что стимулирует интерес к дисциплинам. В Великобритании же педагоги отмечают, что для школьников важнее сами истории открытий, чем факт награждения.

Таким образом, Нобелевская премия все еще привлекает внимание к науке и остается престижным символом. Но она не лишена проблем: от гендерного и географического неравенства до упрощенного представления о том, как на самом деле создается знание.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина