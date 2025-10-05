Нобелевская премия устарела? 1 5.10.2025, 15:47

За что критикуют главную награду.

Каждый октябрь в мире объявляют лауреатов Нобелевской премии по медицине, физике и химии. Эти награды называют «Эверестом науки», пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

С одной стороны, премия остается важным способом популяризации науки. Благодаря ей миллионы людей узнали о разработке вакцин против COVID-19, изобретении светодиодов и технологиях генной терапии. «Нобелевская премия показывает вершины научных открытий и напоминает, как далеко мы продвинулись», — отмечает профессор общественного здоровья Раджиб Дасгупта.

Однако есть и критика. Премия формирует миф о «гении-одиночке», хотя в современном мире открытия — результат труда сотен исследователей. Нередко остаются без признания аспиранты и техники, непосредственно проводившие эксперименты.

При этом в некоторых странах, например в Индии, интерес к премии огромен, ее изучают в школах, что стимулирует интерес к дисциплинам. В Великобритании же педагоги отмечают, что для школьников важнее сами истории открытий, чем факт награждения.

Таким образом, Нобелевская премия все еще привлекает внимание к науке и остается престижным символом. Но она не лишена проблем: от гендерного и географического неравенства до упрощенного представления о том, как на самом деле создается знание.

