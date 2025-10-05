ОПЕК+ увеличит добычу нефти 5.10.2025, 15:50

С ноября.

Страны ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти с ноября, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Россия и Саудовская Аравия в преддверии встречи придерживались разных точек зрения, выяснили агентства. По их данным, Эр-Рияд предлагал увеличить уровень добычи вдвое или даже больше для восстановления своей доли на мировом рынке, до 548 тыс. баррелей. Россия, напротив, настаивает на более осторожном увеличении, чтобы избежать давления на цены из-за экспортных ограничений.

Стороны пришли к согласию, его формально закрепят на онлайн-встрече в воскресенье, 5 октября.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны- экспортеры и их союзников. Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.

7 сентября пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года».

В ОПЕК заявили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com