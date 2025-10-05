В Беларуси ускорили перенос мобильных номеров между операторами
- 5.10.2025, 15:52
С сегодняшнего дня.
Белорусы смогут быстрее сменить оператора, сохранив свой номер и не теряя связь. С 5 октября в Беларуси вступили в силу изменения в Правила оказания услуг электросвязи, которые упростили и ускорили процесс переноса мобильного номера к другому оператору.
Главное нововведение касается сроков: если абонент обращается к оператору с заявлением о переносе номера до 14:00, номер должен быть перенесен до окончания этих суток.
Если же заявление подано после 14:00, оператор имеет право обработать его в течение не более 24 часов — как это действовало ранее.