В Беларуси ускорили перенос мобильных номеров между операторами 5.10.2025, 15:52

С сегодняшнего дня.

Белорусы смогут быстрее сменить оператора, сохранив свой номер и не теряя связь. С 5 октября в Беларуси вступили в силу изменения в Правила оказания услуг электросвязи, которые упростили и ускорили процесс переноса мобильного номера к другому оператору.

Главное нововведение касается сроков: если абонент обращается к оператору с заявлением о переносе номера до 14:00, номер должен быть перенесен до окончания этих суток.

Если же заявление подано после 14:00, оператор имеет право обработать его в течение не более 24 часов — как это действовало ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com