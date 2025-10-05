В Копыльском районе сгорел дом
- 5.10.2025, 16:20
Погибли двое мужчин.
В Копыльском районе на пожаре погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Происшествие случилось утром 5 октября в деревне Сунаи. При ликвидации пожара в частном доме работники МЧС обнаружили тела двух мужчин: предположительно, хозяина дома и его знакомого. Оба — 1992 года рождения.
По данным следствия, дом использовался в качестве дачи. Накануне мужчины приехали в деревню, работали и отдыхали на участке.
Рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых нарушение правил эксплуатации печного оборудования и короткое замыкание электрооборудования.
Следователи проводят по данному факту проверку.