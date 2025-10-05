закрыть
В Копыльском районе сгорел дом

  • 5.10.2025, 16:20
В Копыльском районе сгорел дом

Погибли двое мужчин.

В Копыльском районе на пожаре погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Происшествие случилось утром 5 октября в деревне Сунаи. При ликвидации пожара в частном доме работники МЧС обнаружили тела двух мужчин: предположительно, хозяина дома и его знакомого. Оба — 1992 года рождения.

По данным следствия, дом использовался в качестве дачи. Накануне мужчины приехали в деревню, работали и отдыхали на участке.

Рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых нарушение правил эксплуатации печного оборудования и короткое замыкание электрооборудования.

Следователи проводят по данному факту проверку.

