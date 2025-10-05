Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна 6 5.10.2025, 16:23

В вынужденный отпуск временно ушли около 750 тыс. федеральных служащих.

Американские налогоплательщики потратят на выплаты не работающим из-за продолжающегося шатдауна чиновникам уже более $1,2 млрд, заявила сенатор-республиканка от штата Айова Джони Эрнст телеканалу Fox News.

Закон, принятый в 2019 году, требует, чтобы отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники получали задолженность по зарплате после достижения соглашения о финансировании и завершения приостановки работы, отметили на телеканале.

По словам сенатора, $400 млн ежедневно уходят на выплаты 750 тыс. федеральных служащих, которые приостановили свою работу. В общей сложности сумма, потраченная на зарплаты неработающим сотрудникам, по состоянию на 3 октября составит $1,2 млрд.

«Из-за махинаций [лидера демократического меньшинства в сенате Чака] Шумера с закрытием правительства налогоплательщикам придется сегодня заплатить еще $400 млн, чтобы заплатить 750 тыс. несущественных бюрократов за то, чтобы они не работали», — сказала Эрнст.

Шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств в США) начал действовать в полночь 1 октября по восточному времени (7:00 по Минску).

Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения: они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, поэтому большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

В вынужденный отпуск временно ушли около 750 тыс. федеральных служащих, полностью закрылись Министерство образования, Министерство торговли, Министерство труда и Государственный департамент. Продолжили работу те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц, в том числе официальных (например, президент и конгрессмены).

