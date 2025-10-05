закрыть
Зеленский после атаки на Украину резко обратился к Западу

  • 5.10.2025, 16:56
  • 1,428
Зеленский после атаки на Украину резко обратился к Западу
Владимир Зеленский

Президент Украины ожидает достойной реакции мира на атаки РФ.

Россия наращивает удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы, тогда как международная реакция остается слабой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«К сожалению, нет достойной реакции мира на все то, что происходит, на постоянное увеличение масштабов и наглости ударов», - заявил президент.

Он подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор Владимир Путин это делает.

«Он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. И именно сейчас перед зимой — газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электроэнергии», - пояснил он.

Зеленский отметил, что сейчас просто ноль реальной реакции мира.

«Мы будем бороться все же, чтобы мир не молчал, чтобы Россия почувствовала ответ», - добавил он.

