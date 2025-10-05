Зеленский после атаки на Украину резко обратился к Западу 5.10.2025, 16:56

1,428

Владимир Зеленский

Президент Украины ожидает достойной реакции мира на атаки РФ.

Россия наращивает удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы, тогда как международная реакция остается слабой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«К сожалению, нет достойной реакции мира на все то, что происходит, на постоянное увеличение масштабов и наглости ударов», - заявил президент.

Он подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор Владимир Путин это делает.

«Он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру. И именно сейчас перед зимой — газовую инфраструктуру, генерацию, передачу электроэнергии», - пояснил он.

Зеленский отметил, что сейчас просто ноль реальной реакции мира.

«Мы будем бороться все же, чтобы мир не молчал, чтобы Россия почувствовала ответ», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com