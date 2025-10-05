закрыть
5 октября 2025, воскресенье
Кадырову присвоили звание «героя Чечни»

  • 5.10.2025, 17:43
  • 2,108
Кадырову присвоили звание «героя Чечни»
Рамзан Кадыров

Глава Чечни получил 31 награду за 41 месяц.

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен высшей награды региона — звания «Герой Чеченской Республики». Церемония вручения медали «Золотая Звезда» состоялась во время открытия нового правительственного комплекса в Грозном, где награду Кадырову вручил председатель правительства республики Магомед Даудов. Согласно официальной формулировке, звание присуждено «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».

В своем телеграм-канале Магомед Даудов назвал это звание «знаком величайшего почета и выражением глубокой благодарности чеченского народа своему достойному сыну». Он отметил, что Рамзан Кадыров «с честью продолжает дело Ахмата-Хаджи Кадырова» и под его «мудрым и решительным руководством республика прошла путь от тяжелых испытаний к миру, стабильности и процветанию». Даудов добавил, что заслуги Кадырова «невозможно переоценить» и они «достойны специального исследования».

Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре 2022 года. Награда представляет собой восьмиконечную золотую звезду весом 70 граммов из золота 750-й пробы. На верхней части медали выгравировано слово «Къонах» («Герой»), на нижней — лозунг «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На оборотной стороне выбито «Герой Чеченской Республики».

Согласно исследованию «Вёрстки», с начала полномасштабного вторжения России в Украину Рамзан Кадыров и 29 членов его семьи получили не менее 146 различных наград. Большинство из них (82 награды) составляют внутренние республиканские награды, включая 11 медалей в честь «100-летия образования Чеченской Республики», 9 орденов Кадырова и 8 медалей «За заслуги перед Чеченской Республикой». Больше всех наград получил сам Рамзан Кадыров — 31 награду за 41 месяц.

