В Вильнюсе прошла акция солидарности с Николаем Статкевичем
- 5.10.2025, 18:19
До сих пор нет информации, где находится лидер белорусской оппозиции.
В Вильнюсе прошла акция солидарности с политиком и политзаключенным Николаем Статкевичем.
Участники акции с бело-красно-белыми флагами и зонтами собрались на площади Винцаса Кудирки, чтобы поддержать Статкевича и всех белорусских политзаключенных.
Участники из партии «Народная Грамада» и движения политзаключенных RE:BELarus заявили, что требуют немедленного и безусловного освобождения Николая Статкевича и всех узников совести в Беларуси.
Николай Статкевич был среди 52 политзаключенных, которых 11 сентября освободили и везли депортировать в Литву. Однако Статкевич выбил двери автобуса и вернулся в Беларусь. Поступали сведения, что сейчас он снова в колонии в Глубоком. Но официальной информации о его местонахождении до сих пор нет. Женe Статкевича также не сообщают, где ее муж.