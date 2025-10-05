закрыть
В Гомельской области ввели карантин из-за нашествия вредителя

  • 5.10.2025, 18:44
В Гомельской области ввели карантин из-за нашествия вредителя

Вредитель уничтожает до 300 видов растений.

В Гомельской области — нашествие американской белой бабочки. В нескольких районах уже введен карантин, сообщают в эфире телеканала ОНТ. Деревья в населенных пунктах буквально окутаны паутиной, а на улицах и во дворах — тысячи мохнатых гусениц.

Местные жители сначала не понимали, с чем столкнулись. Позже выяснилось: это гусеницы одного из самых опасных вредителей в мире — американской белой бабочки. В Беларуси этот вид впервые обнаружили в 2019 году. Он активно распространяется благодаря мягкому климату и грузоперевозкам: личинки легко прячутся в ящиках с фруктами и таре.

«Больше миллиона гусениц на одном дереве может быть, вот как сейчас. И когда подходишь, слышно, как они хрустят, обгрызая листья», — рассказала агроном Елена Сухотская.

Вредитель уничтожает до 300 видов растений — от яблонь и груш до орехов, шелковицы и даже кленов. Деревья остаются голыми за считанные дни. По словам специалистов, птицы не поедают гусениц из-за токсичных волосков, поэтому естественных сдерживающих факторов у вредителя почти нет.

Американская белая бабочка — инвазивный вид, родом из Северной Америки. Гусеницы покрыты длинными волосками и строят характерные паутинные гнезда. В Беларуси вредитель дает два поколения в год, при этом второе — более массовое и опасное. Кроме ущерба для растений, насекомое способно вызывать аллергические реакции у людей.

В зоне карантина применяются стандартные меры борьбы: обрезка и сжигание пораженных ветвей, уничтожение опавшей листвы и обработка инсектицидами. Жителей просят немедленно сообщать о появлении характерных гнезд в местные инспекции по карантину и защите растений.

