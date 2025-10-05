закрыть
В Беларуси хотят ввести валютные изменения

  • 5.10.2025, 19:07
  • 1,192
В Беларуси хотят ввести валютные изменения

Детали.

В Беларуси намерены ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Инвестор Дмитрий Наривончик рассказал в своем телеграм-канале, как это может отразиться на рынке займов.

«Займы, похоже, все. Законодатели в очередной раз коснулись темы займов и ввели новые ограничения, которые по сути перечеркивают этот инструмент для частных инвесторов, — отмечает инвестор Дмитрий Наривончик в своем телеграм-канале. — Основное — это, конечно, запрет на использование валюты, за исключением близких родственников. Бонусом идет ограничение на предельный размер процентов и штрафных санкций. Для тех, кто работает с залогами, неприятностью станет введение запрета на использование в качестве залога единственного жилья».

Эксперт пояснил и оценил новшества:

«В целом сделали все правильно, исключив самые „злые“ практики в данном сегменте. Я давно уже писал, что кредитование под залог опасно тем, что дает инвестору иллюзию защищенности такого рода инвестиций, а по факту суд может признать условия займа кабальными и инвестор останется ни с чем».

Инвестор отмечает, что «в целом же можно констатировать, что займы как способ инвестирования перестали быть интересны окончательно и бесповоротно».

«Впрочем, такого варианта развития событий я ждал давно и даже удивлен, как долго держался этот последний валютный бастион, — отметил аналитик. — Сейчас при таком разнообразии инструментов для розничного инвестора эта потеря будет незначительна. Хуже другое — теперь обратиться за финансированием к частным лицам, чтобы получить финансовый рычаг в отдельных сделках, будет сложнее».

Напомним, 16 сентября депутаты парламента во втором чтении утвердили законопроект с этими валютными изменениями.

