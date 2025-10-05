Мерц и Трамп обсудили использование российских активов для поддержки ВСУ 5.10.2025, 19:18

Дональд Трамп и Фридрих Мерц

Канцлер Германии и президент США провели телефонный разговор.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал ему об идее по использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, беседа была посвящена войне РФ в Украине.

«Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил», — заявил Корнелиус.

Представитель кабмина ФРГ добавил, что президенты договорились продолжать совместную работу для скорейшего завершения войны РФ в Украине.

