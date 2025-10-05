закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гарвардские ученые объяснили, почему собаки становятся агрессивными

  • 5.10.2025, 19:26
  • 2,554
Гарвардские ученые объяснили, почему собаки становятся агрессивными

Дело не в породе.

Ветеринарные эксперты и ученые Гарвардского университета подтвердили: агрессивное поведение собак в основном обусловлено не их природой, а условиями воспитания и ранними переживаниями.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, проанализировало данные о 4497 собаках 211 пород, чтобы выяснить, почему часть из них проявляет агрессию во взрослом возрасте, передает New Voice.

Владельцев опрашивали о реакции животных на 45 типичных триггеров, включая внезапные громкие звуки или реакцию на незнакомцев, а также о негативном опыте щенков — травмах, жестоком обращении или недостатке социализации. Результаты показали, что примерно треть собак пережила определенные трудности в первые шесть месяцев жизни, и именно они чаще проявляли страх или агрессию во взрослом возрасте.

Исследователи отмечают: самым чувствительным периодом развития являются именно первые полгода. Это время определяет, станет ли собака уравновешенной или склонной к агрессивным реакциям. При этом поведенческие различия были значительными даже в пределах разных пород. Например, у американских эскимосских собак, сибирских хаски и американских леопардовых гончих связь между ранними неурядицами и агрессией оказалась особенно сильной. В то же время у лабрадоров и золотистых ретриверов агрессивность почти не зависела от условий в щенячьем возрасте.

По словам авторов, у некоторых пород генетическая склонность к страху и настороженности сочетается с повышенной уязвимостью к негативному опыту. Это означает, что будущие стратегии разведения могут учитывать не только физические, но и поведенческие характеристики.

Эксперты подчеркивают: главная ответственность лежит на владельцах. Ранняя социализация в возрасте от 3 до 14 недель имеет ключевое значение для формирования стабильной психики животного. Если щенков правильно знакомить с новыми звуками, людьми, животными и обстоятельствами, они вырастают более устойчивыми и уравновешенными.

Специалисты надеются, что дальнейшие исследования помогут разработать программы реабилитации собак с травматическим прошлым и усовершенствуют методы разведения, ориентированные на темперамент. Это позволит снизить риск агрессивного поведения и сделает сосуществование людей и животных более гармоничным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина