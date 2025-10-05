Гарвардские ученые объяснили, почему собаки становятся агрессивными 5.10.2025, 19:26

2,554

Дело не в породе.

Ветеринарные эксперты и ученые Гарвардского университета подтвердили: агрессивное поведение собак в основном обусловлено не их природой, а условиями воспитания и ранними переживаниями.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, проанализировало данные о 4497 собаках 211 пород, чтобы выяснить, почему часть из них проявляет агрессию во взрослом возрасте, передает New Voice.

Владельцев опрашивали о реакции животных на 45 типичных триггеров, включая внезапные громкие звуки или реакцию на незнакомцев, а также о негативном опыте щенков — травмах, жестоком обращении или недостатке социализации. Результаты показали, что примерно треть собак пережила определенные трудности в первые шесть месяцев жизни, и именно они чаще проявляли страх или агрессию во взрослом возрасте.

Исследователи отмечают: самым чувствительным периодом развития являются именно первые полгода. Это время определяет, станет ли собака уравновешенной или склонной к агрессивным реакциям. При этом поведенческие различия были значительными даже в пределах разных пород. Например, у американских эскимосских собак, сибирских хаски и американских леопардовых гончих связь между ранними неурядицами и агрессией оказалась особенно сильной. В то же время у лабрадоров и золотистых ретриверов агрессивность почти не зависела от условий в щенячьем возрасте.

По словам авторов, у некоторых пород генетическая склонность к страху и настороженности сочетается с повышенной уязвимостью к негативному опыту. Это означает, что будущие стратегии разведения могут учитывать не только физические, но и поведенческие характеристики.

Эксперты подчеркивают: главная ответственность лежит на владельцах. Ранняя социализация в возрасте от 3 до 14 недель имеет ключевое значение для формирования стабильной психики животного. Если щенков правильно знакомить с новыми звуками, людьми, животными и обстоятельствами, они вырастают более устойчивыми и уравновешенными.

Специалисты надеются, что дальнейшие исследования помогут разработать программы реабилитации собак с травматическим прошлым и усовершенствуют методы разведения, ориентированные на темперамент. Это позволит снизить риск агрессивного поведения и сделает сосуществование людей и животных более гармоничным.

