СМИ: Во время массированной атаки РФ над Львовщиной летали китайские разведывательные спутники

Что известно.

Во время массированной российской атаки в ночь на 5 октября над западной частью Украины, на которую пришелся основной удар, пролетело по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника.

Об этом пишет портал «Милитарный», ссылаясь на данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает перемещение космических аппаратов.

В частности, над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели всего 9 раз над регионом с 00:00 до примерно 11:30 утра.

Около 6:00 в регион вошел также оптический спутник Yaogan 34, который совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября.

Издание отмечает, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. В целом орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Спутники этой серии размещаются на низких орбитах на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут.

«Милитарный» пишет, что достоверной информации о возможностях спутников Yaogan 33 немного. По официальной китайской позиции спутники этого типа используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также предотвращения стихийных бедствий. Однако считается, что на самом деле это военные разведывательные спутники, которые оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), подобно спутникам ICEYE.

В статье говорится, что спутники Yaogan 33 были запущены в 2022-2023 годах и пришли на замену разведывательным спутникам SAR первого поколения Yaogan-1, которые запускались начиная с 2006 года.

«В то же время стоит отметить, что неизвестно, проводили ли эти спутники фактическую разведку во время пролетов над Украиной», - пишет «Милитарный».

Ранее сообщалось о том, что Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.

