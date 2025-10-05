Какой будет погода в Беларуси 6 октября 5.10.2025, 20:29

Преимущественно без осадков.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет 6 октября в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром 6 октября местами по стране ожидается туман. Ветер прогнозируют юго-западный, южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от плюс 2 до плюс 8 градусов, днем — до 11-16 градусов выше нуля.

