Глава БелАЭС раскрыл место площадки для хранения отработанных ядерных отходов
- 5.10.2025, 21:25
- 1,372
Отработанное ядерное топливо будут направлять на переработку в Россию, а затем возвращать в Беларусь.
Генеральный директор Белорусской АЭС Сергей Бобович раскрыл в эфире телеканала СТВ, где находится отработанное ядерное топливо и рассказал о месте площадки для хранения отработанных ядерных отходов.
По словам Бобовича, отработавшее свой срок топливо хранится в бассейне выдержки. А он находится внутри контайнмента реакторного отделения.
Что касается планов по переработке отработанного ядерного топлива, то сначала его направят на переработку в Россию, а затем вернут в Беларусь.
«Они (отходы. – Ред.) будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам в страну и здесь будут захоронены».
Сергей Бобович добавил, что это общемировая практика, а сами отходы очень компактные. Но сам процесс переработки занимает «очень длительный период, это десятилетия будут». Правда, пока площадка для хранения лишь выбирается с учетом тех же параметров по грунту.
«Локация непосредственно возле нас, либо чуть дальше. Это уже детали», - отметил спикер.