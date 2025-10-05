У побережья Флориды нашли испанские сокровища с легендарного «Серебряного флота» 1 5.10.2025, 21:37

Иллюстративное фото

Стоимость находки оценивается в миллион долларов.

У побережья Флориды, США, археологи нашли золотые и серебряные монеты с испанских кораблей, затонувших 310 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, специально созданная для поисков легендарного сокровища. Стоимость сделанной ею находки оценивается в миллион долларов.

Найденные монеты были отчеканены в испанских колониях Боливии, Мексике и Перу и доставлялись в метрополию на 11 галеонах. В 1715 году эти корабли попали в шторм, и драгоценный груз пошел ко дну у берегов Флориды. За ценность перевозимых вещей эти испанские галеоны прозвали «Серебряным флотом», а сами артефакты — «сокровищами испанской королевы».

