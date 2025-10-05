Нетаньяху отправил делегацию в Египет для переговоров о заложниках 5.10.2025, 21:48

Биньямин Нетаньяху

Помимо заложников, стороны обсудят прекращение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил переговорной группе во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером отправиться в Египет для обсуждения с США освобождения заложников. Слова премьера в соцсети Х опубликовала пресс-служба МИД Израиля.

Обсуждение этого вопроса будет ограничено техническими деталями, а сами переговоры продлятся всего несколько дней. «Как четко заявил сегодня президент [США Дональд] Трамп: «Мы больше не потерпим никаких задержек, траты времени или уловок со стороны ХАМАС», — отметил премьер.

Переговоры стартуют 5 октября, как сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, они пройдут в Шарм-эш-Шейхе. В них, помимо Дермера, примут участие спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы США предприниматель Джаред Кушнер.

Помимо заложников, стороны обсудят прекращение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Накануне N12 со ссылкой на источники сообщил, что предметные переговоры, которые затронут следующие этапы соглашения, пройдут позднее.

Однако, как отметил телеканал, предполагается, что Израиль может продолжить боевые действия, если сделка провалится. По словам высокопоставленного израильского чиновника, «нас ждет драматическая неделя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com