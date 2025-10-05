В Орше ищут работника на зарплату до 10 тысяч рублей
- 5.10.2025, 22:01
Трудиться нужно лишь на четверть ставки.
Одно из предприятий в Орше ищет сотрудника на высокооплачиваемую работу. Человеку обещают до 10 тысяч рублей в месяц при том, что работать нужно всего на четверть ставки. На это объявление на сайте Государственной службы занятости обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Несмотря на заманчивость предложения, с начала августа вакансия все еще пустует.
Вакансию предлагает предприятие «Цилиндерс-Бел». На сайте Минпрома сказано, что это белорусско-чешский завод по производству стальных бесшовных баллонов. Ищут они директора.
Работа постоянная, в одну смену, однако только на 0,25 ставки. Также в объявлении стоит отметка «трудоустройство иностранных граждан».
Среди требований к кандидату — высшее образование, знание чешского языка, опыт работы от 10 лет и наличие личного автомобиля.