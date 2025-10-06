закрыть
Власти не справляются с долгостроями

  • 6.10.2025, 2:59
Власти не справляются с долгостроями
Фото: Белсат

В этом году их стало больше на 450.

Комитет госконтроля проанализировал, как чиновники борются с долгостроями, и пришел к выводу: все необходимые меры не приняты. За первое полугодие власти разобрались с 58 предыдущими долгостроями и не досмотрели, как появился 451 новый. Об этом говорится в документе, который «Белсату» передала организация BELPOL.

«Анализ результатов работы за первое полугодие 2025 года показал, что работа с долгостроями требует существенной активизации», – отмечается в документе Комитета государственного контроля в адрес правительства.

Ведомство упрекнуло «местные исполнительные органы и госорганы республиканского уровня» в том, что они не приняли все необходимые меры для решения проблемы.

На начало года в Беларуси было 399 долгостроев, и за шесть месяцев их стало меньше на 58. Однако, за это же время в стране появился 451 новый долгострой:

«То есть темп их прироста почти в 8 раз выше темпа снижения. Это свидетельствует о непринятии эффективных мер по недопущению появления новых объектов сверхнормативного незавершенного строительства».

В Комитете госконтроля также подсчитали, что более половины долгостроев заброшены в прямом смысле: никакие работы там не ведутся, и уже не менее десяти лет степень готовности этих объектов не меняется.

97 долгостроев в стране «мозолят глаза» еще с 1970–90 годов, 59 объектов, хотя и не достроены, фактически эксплуатируются. Кроме того, в перечне – 27 ферм, 20 животноводческих объектов, четыре многоквартирных дома, а также три долгостроя, которые чиновники хотели вычеркнуть из списка по фиктивным отчетам.

Комитет госконтроля попросил Совет министров отчитаться по поводу принятых мер с тем, чтобы «до конца текущей пятилетки», заканчивающейся в этом году, хоть как-то исправить ситуацию.

Документы, которые передала «Белсату» организация BELPOL, свидетельствуют, что власти не справляются как с крупными, так и с небольшими проектами.

Например, в Брестском районе с 2009 года не могут привести в порядок скважину для разлива воды в хозяйстве «Дубравушка-Агро». Объект готов на 99% и в таком состоянии находится уже 10 лет. Планировали достроить в 2021 году, на это требовалось 5 тысяч рублей, однако работы не закончили, а вместо этого решили скважину продать. Однако покупателей с 2022 года такой не нашлось.

И в одном ряду с этим долгостроем – 6-я очередь строительства третьей линии Минского метрополитена. «Планировалось завершение строительства в 2024 году с необходимостью 45 млн рублей бюджетных средств. Однако, мера не выполнена и на начало 2025 года не скорректирована», – констатируется в документе Комитета госконтроля. Впрочем, готовность этого объекта – 91%, а строительство не остановлено.

