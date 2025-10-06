Лукашенко против белорусского рубля 2 6.10.2025, 7:35

4,906

Девальвация и инфляция стали фирменным стилем правителя.

Лукашенко в 1994 году обещал навсегда остановить рост цен, сделать рубль стабильной валютой, а белорусов - богатыми. В итоге инфляция и девальвации белорусского рубля стали фирменным брендом белорусской экономической модели.

О том, почему регулярные финансовые кризисы в Беларуси - результат не только ошибок в управлении но и сознательной политики властей по перераспределению в свою пользу доходов белорусов - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

«Рост цен исключает нормальное функционирование экономики производительный труд теряет смысл в условиях, когда сверхвыгодной становится спекуляция», - говорилось в предвыборной программе Александра Лукашенко в 1994 году.

Народу Лукашенко объяснял еще проще. Говорил, если выберете меня, то цены в стране расти больше не будут. В это обещание хотелось поверить, учитывая, что в 1993 и 1994 годах рост цен составлял больше 2000 процентов в год.

Так что в июле 1994 года на первых президентских выборах Лукашенко был избран президентом Беларуси. В ноябре он поехал в отпуск в Сочи, чтобы отдохнуть после напряженной избирательной кампании. А через несколько дней после его отъезда правительство повысило цены на ряд продуктов.

Вернувшись в страну, Лукашенко был в ярости. Устроил публичный разнос министрам, которые так грубо обманули его доверие, растоптав одно из главных предвыборных обещаний. Именно тогда прозвучало знаменитое – цены назад.

Правда, как вспоминали потом свидетели, все эти страсти были заранее срежиссированы. Повышение цен было согласовано. Бывший вице-премьер Василий Леонов, говорил, что на закрытых встречах с правительством Лукашенко вел себя совсем иначе.

«Я обещал народу вернуть цены назад. Мужики, верните хотя бы на творог на несколько дней. Не может же президент обманывать свой народ», - говорил он.

Мужики в правительстве вошли в положение. Цены на некоторые виды молочных продуктов действительно вернули назад. Правда, очень ненадолго. Уже к концу года они вернулись туда, где были. В 1995 году инфляция в Беларуси составила 250 процентов.

Опрометчивых обещаний о том, что цены никогда не будут расти, Лукашенко больше не давал. По ценам били аккуратно, но сильно. В результате тотальный дефицит всего, по образцу того, который был во времена кончины Советского Союза, в Беларусь все-таки не вернулся. Вместо тотального дефицита регулярно возникали перебои с отдельными товарами.

Периодически в стране пропадало сливочное масло, крупы, сахар и даже хлеб. Именно из этих времен происходит бессмертная фраза Лукашенко: «Только взялся за яйца, как молоко пропало».

Но печальный опыт второй половины 90-х белорусские власти ничему, как мы видим, не научил. От идеи Лукашенко не отказался. Контроль цен, вместе с контролем всего остального, был одним краеугольных камней его предвыборной программы.

Самая стабильная валюта в мире

Там еще много чего говорилось про повышение благосостояния белорусского народа. Но с этим не задалось. С 1994 под 2000 годы средняя зарплата в Беларуси колебалась между 40 и 90 долларами. Это если считать по официальному курсу. Но возможность купить доллар по официальному курсу была привилегией немногих избранных.

Потому что в 90-е Лукашенко экспериментировал не только с ценами, зарплатами и поиском ста легких способов, как обмануть Россию и заработать немного денег. С не меньшим пылом он экспериментировал с банками и валютным рынком.

За 1994 год белорусский рубль обесценился к доллару в 15 раз. Деноминация, которую Лукашенко провел сразу после избрания в августе, рублю почему-то не помогла. Но белорусские власти сумели сделать невозможное. Они превратили белорусский рубль в самую стабильную валюту в мире.

В апреле 1995 года Нацбанк установил официальный курс доллара в 11.500 рублей. И после этого целый год официальный курс белорусского рубля уже не менялся. Вот в этом мире бушующих финансовых страстей белорусский рубль оставался единственным островком стабильности.

Точнее, официальный курс белорусского рубля. Потому что курсов у белорусского рубля было много. И чем стабильнее был официальный, тем больше в стране появлялось курсов. Поэтому, когда по телевизору рассказывали про зарплату в 90 долларов, это могло дать только моральное удовлетворение. Подавляющее большинство белорусов официальный курс видели только телевизору и на табличках в обменниках. В реальности девяностодолларовая зарплата стоила 30-40 долларов.

Печатали деньги втихаря

А в 1998 году по благосостоянию белорусов был нанесен беспощадный удар. Хотя знаменитый дефолт случился в России, Беларусь пострадала от него гораздо сильнее. Но для белорусских властей российский дефолт стал очень удобным оправданием. Возможностью списать собственные просчеты на непреодолимые внешние обстоятельства. Но на самом деле, все свои кризисы белорусские власти создавали сами, своими собственными руками. И кризис 1998 года не стал исключением.

В России острая фаза кризиса закончилась за пару месяцев. Курс доллара к концу года вырос с 6 до 21 рубля. Инфляция в 1998 году составила 84%. В 1999 она замедлилась до 36,5%.

В Беларуси инфляция в 1998 году была 184%. В 1999 году он ускорилась до 250%. И только в 2000 замедлилась до 140%. Официальный курс белорусского рубля рухнул в 2,5 раза за 1998 год. В следующем году рублю лучше не стало. Если на конец 1998 года доллар стоил 107 тысяч рублей, то к концу 1999 подорожал до 320 тысяч. Именно тогда Нацбанк Беларуси ввел в обращение купюру в один миллион рублей.

К 2000 году курс белорусского рубля на черном рынке упал в двадцать раз по сравнению с 1998.

Потому что российский дефолт стал всего лишь триггером для белорусского финансового кризиса. А настоящая его причина была такой же, как у всех остальных финансовых кризисов в Беларуси. Белорусские власти стимулировали экономический рост накачивая экономику дешевыми деньгами. Чтобы обеспечить приятные показатели роста ВВП, кредитная эмиссия в 1998 году была увеличена вдвое.

Как признался много лет спустя сам Лукашенко: «Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные».

Но экономика лишние деньги все равно заметила. Экономический рост, ради которого власти поставили под угрозу финансовую стабильность, пострадал не меньше. По итогам 1999 года ВВП Беларуси упал до 13 млрд долларов, с 16 млрд в 1998 году. В 2000 году просел еще на 2 млрд. Восстановить докризисный ВВП получилось только к 2003 году.

Но кроме волюнтаризма, непонимания как работают законы экономики и системных ошибок, было еще одна причина, почему для белорусской экономики российский дефолт стал такой катастрофой. И эта причина – обычная жадность.

В 1997 и 1998 году белорусские власти активно спекулировали на российских ценных бумагах. В российские ГКО вкладывались государственные банки, государственные предприятия, Минфин Беларуси вкладывал в них бюджетные деньги. Даже белорусский Нацбанк вложился в них своими резервами.

Это, кстати, была одна из причин, по которой Нацбанку нечем было поддержать падающий курс белорусского рубля. У него просто не осталось резервов. По более поздним оценкам, белорусская экономика на вложениях в российские ГКО потеряла 1,1 млрд долларов.

Ну на самом деле, жадность, а не регулярные ошибки, была причиной всех финансовых кризисов в Беларуси. В том, что цены хронически росли, а курс белорусского рубля пикировал, был еще и трезвый экономический расчет. Циничный, но вполне рациональный мотив. Перераспределение в свою пользу доходов белорусских граждан.

Если при двух или трехзначной инфляции вы получаете кредит в белорусских рублях по ставке 7-10 процентов годовых, можно не стесняться и показывать любые экономические чудеса. В нулевые Беларусь вместе с Россией стала бенефициаром растущих цен на нефть. ВВП Беларуси вырос с 11 млрд долларов в 2000 году до 63 млрд к 2008. По всей стране росли ледовые дворцы и просто дворцы.

Никакой девальвации рубля не будет

Но потом рента кончилась и чудеса вместе с ней. Тревожные звоночки поступали еще с 2006 года. В 2007 году власти даже отменили ряд льгот, чтобы слегка сэкономить бюджетные деньги. Потому что экономить на дворцах и мегапроектах никому, конечно, не пришло в голову.

Народ начал волноваться и чтобы всех успокоить глава Нацбанка Петр Прокопович пообещал, что девальвации белорусского рубля не будет. Потом обещание повторил Александр Лукашенко. Причем, последний раз сделал это в своем Новогоднем обращении.

«Власть не допустит обвала и хаоса. Не предаст ваше доверие», сказал он 31 декабря 2008 года.

А утром 1 января 2009 Нацбанк девальвировал рубль на 20%. Чуть позже самый честный президент честно признался, что он сознательно всех обманул. Чтобы люди не кинулись в обменники и не скупили доллары по дешевке. Потому что… ну какая народу от этих долларов польза. Он все равно их на какие-нибудь глупости потратит. А государству доллары нужнее.

Потом что девальвации в стране не будет, Лукашенко обещал еще много раз. И с каждым разом его обещания все больше девальвировались. Потому что девальвация 2008 года оказалась всего лишь репетицией обвала в 2011 году.

Предыстория кризиса не отличается оригинальностью. После 2008 года ВВП Беларуси рухнул до 51 млрд долларов. Потерянные миллиарды надо было восстанавливать. А еще перед очередными выборами народу надо было опять показать аттракцион неслыханной щедрости. В белорусскую экономику опять щедро полились дешевые кредиты.

Развитие кризиса тоже было стандартным. Начиналось все медленно и постепенно. Инфляция начала ускоряться уже в январе. За февраль она составила 2,7%. Ничего катастрофического, но народ потянулся в обменники.

В марте глава Нацбанка Петр Пропокович пообещал, что никакой девальвации Нацбанка не допустит. Народ поднажал. По итогам марта отрицательное сальдо покупки валюты составило 700 миллионов долларов. Власти заявили про ничем не оправданный ажиотажный спрос на валюту. Возле обменников появились очереди.

В апреле Лукашенко пообещал покончить с кризисом в течение нескольких дней, «максимум недели». Народ из обменников переместился в магазины. После перебоев с валютой в стране начались перебои с товарами.

Лукашенко сказал, что Россия пообещала дать ему кредит на 6 млрд долларов. Россия деликатно промолчала в ответ. Курс доллара на черном рынке превысил официальный курс Нацбанка на 25%. Лукашенко посетовал, что стабильности в мире нет.

Разница между официальным курсом и курсом черного рынка выросла до 70%. В мае Лукашенко заявил, что с финансовым и валютным кризисом покончено, а впереди нас ожидает полная стабильность.

К концу осени власти сделали, на что экономика намекала им весь год. Отпустили, но не до конца, курс рубля, а вместе с ним и ряд цен. По итогу года инфляция составила 108 процентов. Доллар подорожал до 8600 белорусских рублей с 3000 рублей на начало года.

Передышка между кризисами оказалась недолгой. Хотя финансовый кризис 2014/15 годов был единственным, который действительно вызвали внешние обстоятельства. Хотя вину белорусских властей за накачивание экономики дешевыми деньгами и рост ее зависимости от России никто, на самом деле, не отменял.

Но непосредственной причиной кризиса стал все-таки обвал российского рубля из-за падения цен на нефть и западных санкций. Буквально через день Лукашенко пообещал, что девальвации белорусского рубля не будет.

Граждане все поняли правильно и двинули в обменники. Власти ввели комиссию на покупку валюты, а также прекратили валютные торги на внебиржевом рынке. Официальный курс зафиксировался на уровне 11900 рублей за доллар. На черном рынке вырос до 15 тысяч.

С началом следующего года курс белорусского рубля не одумался. За 2015 год цена доллара выросла до 18 тысяч белорусских рублей. От повторения обвала 2011 года Беларусь спасло новое руководство Нацбанка. Назначенному 27 декабря 2014 года главой Нацбанка Павлу Каллауру удалось убедить Лукашенко в том, что эксперименты над валютным рынком и здравым смыслом пора прекращать.

Цена вопроса

Беларусь перешла к свободному курсообразованию на валютном рынке. И это помогло стабилизировать курс. Правда, за предыдущие эксперименты и слишком высокую зависимость от российской экономики пришлось дорого заплатить. ВВП Беларуси сократился с 79 млрд долларов в 2014 году до 48 млрд в 2016. Рост белорусской экономики возобновился только с 2017 года.

Кстати, по итогам прошлого года размер белорусского ВВП составил 76 млрд долларов, так до сих пор не восстановившись по сравнению с 2014 годом.

Если в 2014 году, когда колебания курса российского рубля стали причиной обвала белорусской валюты, доля России в белорусской внешней торговле составляла 35-40%, то сейчас она выросла до 65%.

Если в 2010 году власти стимулировали банки на выдачу дешевых кредитов предприятиям, то сейчас Нацбанк устанавливает четкие задания, сколько кредитов каждый банк должен выдать.

Если в 1998 году власти за счет золотовалютных резервов покупали российские облигации, то сейчас Лукашенко говорит, что ЗВР надо тратить на высокодоходные инвестиционные проекты.

Ну а по сравнению с теперешней системой ценового регулирования все предыдущие ценовые регулирования в Беларуси были разгулом стихии свободного рынка.

«Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося правительства», - говорилось в предвыборной программе Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com