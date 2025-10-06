закрыть
6 октября 2025, понедельник
Мощный пожар: ВСУ ударили по НПЗ в Феодосии

1
  • 6.10.2025, 7:38
  • 3,830
Мощный пожар: ВСУ ударили по НПЗ в Феодосии

Также БПЛА атаковали аэродром «Саки».

В ночь на 6 октября в разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов. Вероятно, горит нефтебаза в Феодосии.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе «Крымский ветер».

По данным очевидцев и местных пабликов, сначала сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром «Саки», где размещаются самолеты российской авиации.

Позже в соцсетях появилась информация о множественных взрывах в Симферопольском районе, а также о сиренах воздушной тревоги в военных частях Севастополя.

В дальнейшем местные источники сообщали о взрывах в Евпатории, Феодосии и вблизи аэродрома Кача.

