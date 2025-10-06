Мощный пожар: ВСУ ударили по НПЗ в Феодосии

Мощный пожар: ВСУ ударили по НПЗ в Феодосии1
- 6.10.2025, 7:38
Также БПЛА атаковали аэродром «Саки».
В ночь на 6 октября в разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов. Вероятно, горит нефтебаза в Феодосии.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе «Крымский ветер».
По данным очевидцев и местных пабликов, сначала сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром «Саки», где размещаются самолеты российской авиации.
Позже в соцсетях появилась информация о множественных взрывах в Симферопольском районе, а также о сиренах воздушной тревоги в военных частях Севастополя.
В дальнейшем местные источники сообщали о взрывах в Евпатории, Феодосии и вблизи аэродрома Кача.