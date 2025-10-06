Z-блогер: Российский штурмовик живет 12 дней2
- 6.10.2025, 7:45
- 4,084
Главная причина гибели оккупантов — украинские дроны.
Z-пропагандист Владимир Романов рассказал правду о незавидной судьбе российских штурмовиков. Сам он отказывается подписывать контракт с Минобороны РФ.
Пропагандист говорит, что если подпишет контракт, то его сразу отправят в штурмовики, хотя он закончил Военно-медицинскую академию по курсу «инструктор военной медицины», а также имеет навыки работы с дронами и полный комплект личного снаряжения.
Он с математической точностью подсчитал жизненный цикл российского добровольца со дня подписания контракта до смерти. Это 12 дней.
1 день: подписывает контракт и прибывает на полигон;
2‑11 день: подготовка на полигоне;
12 (последний) день: заливка на позиции.
«На горячих участках — из двух бойцов до позиции доходит один. В лучшем случае», — говорит Романов. Главная причина гибели российских военных — украинские дроны.