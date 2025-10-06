закрыть
Z-блогер: Российский штурмовик живет 12 дней

  • 6.10.2025, 7:45
  • 4,084
Z-блогер: Российский штурмовик живет 12 дней

Главная причина гибели оккупантов — украинские дроны.

Z-пропагандист Владимир Романов рассказал правду о незавидной судьбе российских штурмовиков. Сам он отказывается подписывать контракт с Минобороны РФ.

Пропагандист говорит, что если подпишет контракт, то его сразу отправят в штурмовики, хотя он закончил Военно-медицинскую академию по курсу «инструктор военной медицины», а также имеет навыки работы с дронами и полный комплект личного снаряжения.

Он с математической точностью подсчитал жизненный цикл российского добровольца со дня подписания контракта до смерти. Это 12 дней.

1 день: подписывает контракт и прибывает на полигон;

2‑11 день: подготовка на полигоне;

12 (последний) день: заливка на позиции.

«На горячих участках — из двух бойцов до позиции доходит один. В лучшем случае», — говорит Романов. Главная причина гибели российских военных — украинские дроны.

