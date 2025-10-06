Кто-то врет 2 6.10.2025, 8:09

Фото: Getty Images

Заявления Лукашенко расходятся со словами его чиновников.

Выступая в Кричеве на областных «дажынках», глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой говорил о «великолепных результатах», которых белорусские аграрии добились благодаря «колоссальному вниманию» правителя, пишет «Салiдарнасць».

«Резервы огромные, особенно в эффективности продаж нашей продукции на внешних рынках», — рапортовал чиновник.

А рядом не жалела похвал вице-премьер Наталья Петкевич, назвавшая белорусское сельское хозяйство «лучшей дипломатией»:

— Вы нашли самый надежный путь застолбить место нашей республики на мировой арене. Вы покорили миллионы сердец на всех континентах своей продукцией. Вы буквально сделали их фанатами, подсадили на белорусские продукты людей разных национальностей во всех уголках мира.

При этом ни Петкевич, ни Крутой и словом не обмолвились о таких «великолепных результатах», как дефицит картофеля и яблок внутри страны.

Не говоря уже об «исторических рекордах» в животноводстве, исчисляющихся в десятках тысяч голов павшего от болезней и плохого корма скота.

Без комментариев высоких гостей остался и вопрос, зачем «успешному» сельскому хозяйству помощь милиции и сотрудников МЧС. Что за чрезвычайная ситуация случилась на полях, что сотням спасателей Могилевщины пришлось «в свободное от службы время сражаться за урожай»?

А тем временем правитель раз за разом опровергает оптимистичные заявления своих подчиненных. Этим летом он фактически признал провал в картофелеводстве, привычно свалив все на простых белорусов.

В сентябре пришла очередь признать другую досадную проблему, когда он прямым текстом предложил главе Гродненщины закупать дефицитные яблоки у поляков.

Примелькавшиеся в свое время поездки по сельхозпредприятиям сегодня дают много поводов задуматься. Вот человек, который законсервировал в стране на десятилетия колхозный строй, упрекает кого-то аккуратно обработанными полями — «специально под приезд».

А вот он хвалится удоями на своей «президентской ферме» и, услышав в ответ, что «мы тут приблизительно столько же надаиваем», высокомерно комментирует: «Ну, это у тебя вместе с враньем столько получается, с приписками».

И одно из наиболее ценных признаний — в бывшем совхозе «Городец» его давний руководитель видит «одно из худших хозяйств». Тот самый «Городец», в который он дважды вливал миллионы из бюджета.

