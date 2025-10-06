«Все решила доля секунды» 6.10.2025, 8:14

2,304

Юрий Демьянов

Истории жертв могилевского «лифтера», которым удалось выжить.

С прошлой недели одной из самых обсуждаемых тем в белорусских СМИ и соцсетях остается поимка маньяка, которого искали почти 30 лет. Его преступления получили негласное название «Дело лифтера» из-за самого частого места нападения. Мужчину задержали в Могилеве, где он работал на заводе. Позже правоохранители раскрыли его имя — Юрий Демьянов, сейчас ему 53 года. Точно известно, что от его рук погибли 8 белорусок в возрасте от 12 до 20 лет. Он нападал на жертв в Могилеве, Витебске, Орше и Жодино. Но были и те, кому удалось выжить после страшной встречи. Журналисты onliner.by нашли двух женщин, которые до сих пор детально помнят случившееся в девяностых, и выслушали их истории.

«Вскоре после нападения в соседнем доме убили девочку»

Первую историю нам рассказывает Вера (здесь и далее имена изменены по просьбе героев), дочь потерпевшей. Ее мать после появления новостей о задержании находится в подавленном состоянии, плохо себя чувствует, пытается побороть резкие перепады давления. Поэтому она доверила пересказать все с собственных слов дочке. К слову, о страшном происшествии Вера узнала только этим летом.

Альбина столкнулась с Демьяновым в начале его криминального пути — в 1996 году в его родном Могилеве.

— Это произошло в спальном районе с типичными панельными домами. Мы тогда жили на последнем этаже девятиэтажного дома. Мама днем выходила за продуктами, пока я спала, она была в декрете.

По возвращении она зашла в подъезд и нажала кнопку вызова лифта. Когда двери открылись, сзади кто-то втолкнул ее внутрь. Это был молодой мужчина, который приказал ей молчать и начал мастурбировать. Мама не издала ни звука, она была в ужасе. Так они доехали до седьмого этажа.

Там он вытолкнул ее и поволок вверх на площадку между этажами, где находится мусоропровод. У них завязался короткий диалог, что, если она пикнет, он тут же выкинет ее в окно. Моя мама, как мне кажется, сломала его ненормальную систему координат, спросив: «Что я тебе сделала?» Он с досадой отмахнулся и убежал по лестнице. Она не сопротивлялась, наоборот, на время потеряла дар речи, оцепенела. Домой она пришла вся белая и тут же позвонила в милицию.

Альбина обращалась к правоохранителям дважды: первый раз — после самой встречи с маньяком, второй — когда в соседнем доме убили девочку. Женщина сопоставила факты и решила, что это мог быть один и тот же человек. После второго звонка ее вызвали в милицию. Она дала показания, но фоторобот составить не смогла. После этого ее отпустили. Связались снова только почти 30 лет спустя — в этом году.

— В начале лета маму вызвали в милицию для дачи показаний. Рассказали, что нашли преступника. А в августе пригласили в Следственный комитет. От мамы требовалось опознать нападавшего по фото тех лет. По поведению следователя она предположила, что «попала» в того самого. Когда в общем доступе появились видео и фото маньяка, она признала, что сейчас узнать его было бы крайне сложно.

Вера поделилась и своими эмоциями относительно произошедшего:

— У меня было очень странное ощущение, когда я услышала от мамы, самого родного человека, что с ней когда-то случился такой ужас. Даже не странное, а противоестественно, что ли. Моя мама — добрый, безобидный, замечательный человек, и тут такая мерзкая история. А она все это время держала это в себе, никогда мне ничего не рассказывала.

Несколько дней я переваривала эти мысли, было жутко. Но больше я думала о маме в настоящем: как она вновь переживает это в себе, вспоминает… Было волнительно за нее, тем более полтора года назад она перенесла инфаркт. Сейчас она взволнована этими новостями, говорит, что бог тогда нас миловал. И ее, и меня: она осталась жива, а я не осиротела.

При этом мне кажется, что на ее жизнь это если и повлияло, то не сильно. Она очень эмоциональная, впечатлительная, но психика у нее не слабая. У нее всегда был внутренний стержень. Меня она растила одна, но я никогда не чувствовала никакой гиперопеки или тревожности: туда не ходи, поздно не гуляй — такого не было. Видимо, психика вытеснила из памяти тот ужас. Просто мама всегда более внимательно заходила в подъезд и лифт.

Примерно в тот же период в Могилеве была убита 15-летняя девочка. Мужчина всегда выбирал девушек хрупкого телосложения. Маньяк выследил ее во дворе, проник в подъезд и напал в лифте, а потом задушил на площадке седьмого этажа и отнес тело на крышу. Мы уже рассказывали, что об этом и других убийствах вспоминали свидетели того периода.

«Он всем говорил: «Не кричи, не дергайся, я тебе ничего не сделаю»

Наша вторая героиня — Екатерина родом из Борисова. В 1998 году она училась в одиннадцатом классе. В тот февральский день девушка возвращалась домой из школы в районе обеда.

— До этого никаких подобных случаев в окрестностях не происходило. Мы ничего не знали про маньяков, поэтому я даже не подозревала, что такое может со мной случиться.

Последовательность всех действий Катя помнит очень четко. По ее словам, мужчина зашел за ней в подъезд девятиэтажки после того, как она нажала кнопку вызова домофона. Откуда он появился, девушка не заметила. Вместе с ней он зашел и в лифт, но этаж не выбрал. Катя нажала свой восьмой.

— Наверное, я была немного «вафлей» в тот момент. Сейчас думаю, что не стоило пускать чужого мужчину в подъезд, а тем более заходить с ним в лифт. Но пока не попадешь в такую ситуацию, никогда не задумываешься об этом.

Как только дверь лифта закрылась, он тут же расстегнул ширинку и начал мастурбировать. Мне сразу сказал: «Не кричи, не дергайся, я тебе ничего не сделаю. Просто стой и смотри, я тебя трогать не буду». Но когда мы почти доехали до моего этажа, он сказал: «Ты никуда не пойдешь». Я поняла, что просто так он меня не отпустит.

Одной рукой он держал меня за рукав дубленки, а второй достал отвертку и приставил мне к шее, чтобы я понимала, что он не шутит. Мы вышли на моем этаже и поднялись на один пролет, на площадку между этажами. Там он меня поставил рядышком с собой и сказал: «Ты смотри, я буду продолжать. Ничего тебе делать не буду». Он меня не трогал. Единственное, что у него была отвертка.

Когда в подъезде послышался шум, мужчина снова взял Катю за рукав и сказал подниматься выше, еще на один пролет.

— Там, уже перед выходом на крышу он снова расстегнул ширинку. Меня попросил немного поднять подол моего школьного платья и продолжил совершать свои действия. Но меня не трогал.

В подъезде опять раздался шум, и мужчина предупредил Катю, что им нужно подняться на крышу и по ней перейти в другой подъезд.

— Выход на крышу был открыт. Я об этом знала. У нас можно было достаточно спокойно подняться на крышу, в силу своего подросткового возраста мы очень часто зависали и гуляли там.

Он взял у меня рюкзак, повесил себе на плечо, и мы поднялись на крышу. Туда вела вертикальная железная лестница. Он поднялся первый и потянул меня за собой. Соседний подъезд был закрыт, следующий тоже, так мы прошли три подъезда. От моего седьмого дошли до пятого или четвертого — там уже было открыто.

Он начал спускаться первым. А спуск, повторюсь, очень резкий, поэтому он на секунду выпустил мой рукав. У меня в тот момент, наверное, сработал инстинкт самосохранения, и я максимально быстро стартанула обратно к своему подъезду. Я не знала, открыты ли другие, поэтому решила бежать туда. Неслась я с сумасшедшей скоростью.

Катя знала, что у нее дома младший брат, но решила не ждать, пока он откроет дверь, потому что сильно боялась. По ее признанию, интуиция подсказала ей выбежать сразу на улицу.

— Я пробежала все лестничные пролеты, он кричал мне вслед: «Стой! Остановись!» Но, конечно, я даже не смотрела в ту сторону, поэтому не знала, догоняет он меня или нет.

Выбежав на улицу, Катя заметила женщину, которая открывала дверь в соседний подъезд, и забежала внутрь за ней.

— Я сразу же начала просить о помощи. Оказалось, что жила она на первом этаже, и я забежала прямо к ней в квартиру. Оттуда мы позвонили моей маме на работу, она за мной приехала, и мы вместе поехали в милицию. Мой рюкзак, кстати, так и остался у маньяка.

Как рассказывает Екатерина, буквально через неделю в соседнем доме убили девочку. Речь идет о шестой жертве преступника — 15-летней школьнице. Сценарий нападения был аналогичным: мужчина зашел за ней в подъезд, а затем в лифт. Но в этот раз встреча с маньяком закончилась трагедией: маньяк перерезал девочке горло на общем балконе. В тот момент появился шанс поймать его на месте преступления: его заметил один из жителей дома. Но он решил, что перед ним не убийца, а такой же свидетель. Преступник тогда смог скрыться.

Катя вспоминает, что ее вызвали в милицию и попросили сходить на похороны погибшей, чтобы она смогла опознать преступника, если он вдруг появится там. Но он не пришел.

— Фоторобот составили в тот же день, когда он совершил нападение на меня. Хоть он меня и не тронул, но это было именно нападение. Думаю, завершить начатое он просто не успел. Мне очень сильно повезло.

После того случая меня каждый день провожали после школы домой одноклассники. Страх был сильный. Мне все время казалось, что, пока я жду лифт, он спускается ко мне с верхнего пролета. Но со временем меня отпустило.

Мама очень сильно переживала за меня, опасалась, что у меня разовьется страх мужчин в будущем. На тот момент у меня был парень, он достаточно деликатно поговорил со мной на эту тему, мы все обсудили. Слава богу, ничего не развилось: никакой ненависти к мужскому полу я за собой не заметила. Думаю, я прожила все это достаточно стойко для моего возраста.

Спустя некоторое время Катя узнала, что в Жодино убили 12-летнюю девочку. Тогда мужчина ворвался прямо в квартиру, где она жила. Он зашел в подъезд и начал стучать в двери на первом этаже. Одна из них распахнулась. Девочка находилась дома одна. Катя предположила, что это сделал тот же человек.

— После этого я не знала, что происходит. Информация либо не публиковалась, либо я недостаточно этим интересовалась. Соцсетей же не было, чтобы узнать все быстро.

После окончания школы Катя уехала на учебу в Минск, где и осталась жить. Женщина признается, что эта история практически стерлась из ее памяти, но в конце весны к ней пришлось вернуться.

— Мне позвонили из милиции и сказали, что этого человека задержали. Представляете, спустя столько лет! Меня вызвали на беседу, где опять нужно было все рассказать, погрузиться во все это. Уже там я узнала, что восемь девчонок были убиты, есть и другие жертвы.

Это повергло меня в шок. Я не знала, что все настолько серьезно. Пришло осознание, что мне просто каким-то чудом удалось избежать всего этого.

Всего доля секунды, когда он отпустил рукав, — это мгновение и спасло мне жизнь.

Я до последнего сомневалась: может, это не он, может, это просто какое-то стечение обстоятельств. Да и вообще, была уверена, что все забыла, не помню никаких черт лица. Но когда я увидела фотографию… Оказалось, память хранит все. Я посмотрела видео следственных мероприятий, где он говорит, и узнала все эти фразы — настолько глубоко в подсознании они хранились. Оказалось, он говорил всем фактически одно и то же: «Стой там, я тебя трогать не буду. Если ты не будешь кричать, не будешь вырываться, я тебя отпущу».

У меня самой тогда было настолько спокойное поведение… Я его слушала, пыталась с ним поговорить. Спрашивала, зачем он это делает, просила отпустить меня. Но я не вырывалась, не кричала, даже когда слышала, что в подъезде кто-то ходит.

После того, как я вышла из милиции, сидела в машине и плакала. Было ужасно тяжело осознать, сколько девочек погибло и чего мне удалось избежать. Еще весной я вкратце рассказала об этом в соцсетях, чтобы родители проговаривали потенциальные ситуации со своими детьми, не забывали, что нужно регулярно напоминать о правилах безопасности.

Сейчас стало известно, что у Демьянова выявили «отклонения шизоидально-диссоциального расстройства личности, а также расстройство полового предпочтения». При этом эксперты установили, что мужчина вменяем. Маньяку может грозить наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. Раскрыть преступника удалось благодаря новым технологиям, которые не были доступны в девяностых.

