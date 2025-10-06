В Беларуси «пропали» учителя 1 6.10.2025, 8:33

1,060

Огромный дефицит.

Согласно исследованию, проведенному специалистами rabota.by, в сентябре 2025-го предложений о работе для преподавателей было опубликовано на 32,8% больше, чем в сентябре нынешнего года, заметил сайт «Белорусы и рынок».

А вот искало работу преподавателей только на 5,8% больше, чем это было в прошлом году, выяснили авторы, подготовив материал к отмечавшемуся 5 октября Дню учителя.

Как еще интересные выводы сделали они?

В целом, как ожидаемые, так и предлагаемые медианные зарплаты для учителей ниже, чем по общему рынку. В сентябре 2025 года по рынку в целом предлагаемая медианная зарплата составила 1800 рублей, для педагогов ее значение — 1370 рублей. Отметим, что пик предложений работодателей по зарплатам для преподавателей пришелся на июнь 2025 года (1405 рублей).

Что касается того, как выглядит портрет соискателя, то эта профессия остается преимущественно женской. Именно женщины разместили на rabota.by 82,6% резюме учителей.

Почти половина резюме (49,2%) принадлежит соискателям в возрасте 20−29 лет. Причем около трети претендентов (32,7%) пока не имеют профильного опыта, тогда как опыт 35,1% кандидатов превышает 6 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com