закрыть
6 октября 2025, понедельник, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси «пропали» учителя

1
  • 6.10.2025, 8:33
  • 1,060
В Беларуси «пропали» учителя

Огромный дефицит.

Согласно исследованию, проведенному специалистами rabota.by, в сентябре 2025-го предложений о работе для преподавателей было опубликовано на 32,8% больше, чем в сентябре нынешнего года, заметил сайт «Белорусы и рынок».

А вот искало работу преподавателей только на 5,8% больше, чем это было в прошлом году, выяснили авторы, подготовив материал к отмечавшемуся 5 октября Дню учителя.

Как еще интересные выводы сделали они?

В целом, как ожидаемые, так и предлагаемые медианные зарплаты для учителей ниже, чем по общему рынку. В сентябре 2025 года по рынку в целом предлагаемая медианная зарплата составила 1800 рублей, для педагогов ее значение — 1370 рублей. Отметим, что пик предложений работодателей по зарплатам для преподавателей пришелся на июнь 2025 года (1405 рублей).

Что касается того, как выглядит портрет соискателя, то эта профессия остается преимущественно женской. Именно женщины разместили на rabota.by 82,6% резюме учителей.

Почти половина резюме (49,2%) принадлежит соискателям в возрасте 20−29 лет. Причем около трети претендентов (32,7%) пока не имеют профильного опыта, тогда как опыт 35,1% кандидатов превышает 6 лет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров