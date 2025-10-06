Ученые нашли еще один способ омолодить мозг 6.10.2025, 8:44

Нужно творческое хобби.

Хотите обладать острым умом даже в старости? Возможно, для этого вам стоит записаться на танцы или, скажем, на курсы по рисованию. Международная группа ученых поделилась результатами свежего исследования, согласно которому творческие хобби замедляют процесс старения мозга на молекулярном уровне, пишет «Нож».

Команда специалистов из Чили, Аргентины, Ирландии, Испании, Польши, Германии и Великобритании проанализировала данные об активности мозга 1240 участников исследования из десяти стран. Используя модели машинного обучения, ученые смогли понять, как области мозга конкретного человека взаимодействуют друг с другом. Этот показатель и стал критерием для оценки возраста главного органа центральной нервной системы.

Затем аналогичным образом ученые оценили возраст мозга 232 танцоров танго, музыкантов, художников и геймеров разного возраста. Они хотели выявить разницу между прогнозируемым и фактическими состоянием органа.

Исследование показало, что все четыре творческих занятия замедляют скорость старения мозга. Более того, самым сравнительно «молодым» мозгом обладали люди, дольше других занимающиеся одним из хобби. По словам ученых, наиболее выраженный «антивозрастной эффект» наблюдали у опытных танцоров танго: их мозг был в среднем на семь лет моложе, чем у среднестатистических ровесников.

Позднее исследователи визуализировали карту активности мозга, чтобы оценить, «защищает» ли наличие хобби области, особенно уязвимые к старению. Как выяснилось, креативные занятия оказывали наибольшее положительное влияние на лобно-теменную область, контролирующую рабочую память и принятие решений. Ученые уточнили, что эта область мозга — одна из тех, что наиболее подвержены возрастным изменениям.

«Это прекрасная возможность популяризировать искусство и здоровый образ жизни», — пишет Франциска Родригес, соавтор исследования из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Грайфсвальде.

Теперь ученые хотят проверить, может ли умение людей мыслить творчески продлевать молодость их мозга.

