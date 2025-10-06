Лукашенко жаловался Путину на китайцев? 5 6.10.2025, 9:02

5,104

Диктатор заявил о «демпинге».

На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко «обозначил ему проблему недобросовестной конкуренции на рынке промышленных товаров и машиностроительной продукции», заявил в интервью госТВ глава администрации правителя Дмитрий Крутой.

По его словам, на рынках Беларуси и РФ «есть демпинговые поставки, есть дублирующие производства»: «Процессы, которые происходят в последние три года, создают очень серьезное напряжение для наших традиционных производителей, мы видим определенное проседание рынка».

Александр Лукашенко и Владимир Путин в последний раз проводили переговоры в Москве 25 сентября.

Отметим, грузовики Минского автомобильного завода на российском рынке вытесняют китайские производители.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com