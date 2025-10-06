Лукашенко жаловался Путину на китайцев?5
- 6.10.2025, 9:02
Диктатор заявил о «демпинге».
На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко «обозначил ему проблему недобросовестной конкуренции на рынке промышленных товаров и машиностроительной продукции», заявил в интервью госТВ глава администрации правителя Дмитрий Крутой.
По его словам, на рынках Беларуси и РФ «есть демпинговые поставки, есть дублирующие производства»: «Процессы, которые происходят в последние три года, создают очень серьезное напряжение для наших традиционных производителей, мы видим определенное проседание рынка».
Александр Лукашенко и Владимир Путин в последний раз проводили переговоры в Москве 25 сентября.
Отметим, грузовики Минского автомобильного завода на российском рынке вытесняют китайские производители.