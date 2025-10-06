Мерц рассказал, кого подозревает в атаках дронов

Мерц рассказал, кого подозревает в атаках дронов1
- 6.10.2025, 9:15
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.
Заявление немецкого канцлера приводит DW.
Из-за беспилотников главный аэропорт Мюнхена закрывали в течение выходных, что привело к отмене многих рейсов и оставлению тысяч пассажиров без возможности вылета.
«Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – заявил Мерц.
Немецкий лидер назвал количество вторжений в другие европейские страны беспрецедентным – даже по сравнению с периодом холодной войны.