закрыть
6 октября 2025, понедельник, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц рассказал, кого подозревает в атаках дронов

1
  • 6.10.2025, 9:15
  • 4,050
Мерц рассказал, кого подозревает в атаках дронов
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Мерц рассказал, кого подозревает в атаках дронов

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

Заявление немецкого канцлера приводит DW.

Из-за беспилотников главный аэропорт Мюнхена закрывали в течение выходных, что привело к отмене многих рейсов и оставлению тысяч пассажиров без возможности вылета.

«Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – заявил Мерц.

Немецкий лидер назвал количество вторжений в другие европейские страны беспрецедентным – даже по сравнению с периодом холодной войны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров