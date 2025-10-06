Цены на сладкое шокируют белорусов 6.10.2025, 10:00

1,226

Конфеты уже как деликатес.

Блогер шокировала подписчиков ценами на новинки в магазин Green в Полоцке. Там в продаже появились ягоды и фрукты в шоколаде. «Дождались новинок — лучше бы не ждали», — прокомментировала блогер.

Она показала банан в молочном шоколаде стоимостью 35 рублей за 130 грамм, жимолость в молочном шоколаде — 38 рублей за одну штуку или 296 — за килограмм. Блогер нашла в холодильнике и землянику в шоколаде: 44 рубля за 60 грамм, то есть 721 рубль за килограмм.

Пользователи TilkTok были шокированы ценами. Белорусы, судя по комментариям, все реже могут позволить себе даже конфеты.

