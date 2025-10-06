Дроны ВСУ атаковали завод имени Свердлова в Дзержинске 6.10.2025, 10:55

Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Этой ночью под удар неизвестных дронов попал завод имени Свердлова, что в Нижегородской области России. Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Около 02:30 по местному времени жители Дзержинска начали сообщать о взрывах в городе. По предварительным данным, в течение часа прозвучало от 25 до более 30 взрывов. Также местные заявляли, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин.

По их словам, целью дронов был местный завод имени Свердлова, который входит в военно-промышленный комплекс России. Вероятно, там возник пожар.

