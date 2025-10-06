закрыть
6 октября 2025, понедельник, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ атаковали завод имени Свердлова в Дзержинске

  • 6.10.2025, 10:55
  • 2,522
Дроны ВСУ атаковали завод имени Свердлова в Дзержинске

Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Этой ночью под удар неизвестных дронов попал завод имени Свердлова, что в Нижегородской области России. Это один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Около 02:30 по местному времени жители Дзержинска начали сообщать о взрывах в городе. По предварительным данным, в течение часа прозвучало от 25 до более 30 взрывов. Также местные заявляли, что были видны яркие вспышки в небе, а от громких звуков сработала сигнализация у машин.

По их словам, целью дронов был местный завод имени Свердлова, который входит в военно-промышленный комплекс России. Вероятно, там возник пожар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров