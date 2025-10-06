закрыть
6 октября 2025, понедельник
Власти взялись за очередные сферы деятельности

  • 6.10.2025, 11:08
  • 2,584
Власти взялись за очередные сферы деятельности

Для них подготовили изменения.

В «парламент» на рассмотрение поступило два новых законопроекта. Один касается изменений в нотариальной деятельности, а второй — в лизинге.

Так в «парламент» внесли на рассмотрение проект Закона «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», пишет «Зеркало».

«Законопроект разработан в целях обеспечения совершенствования деятельности нотариата, доступности нотариального обслуживания для граждан и юридических лиц, дистанционного оказания нотариальных услуг», — поясняют в парламенте.

Чиновники среди прочего хотят упразднить нотариальные бюро — с возможностью переводить их в нотариальные конторы. Также власти намерены расширить «возможности удаленного совершения нотариальных действий с использованием цифровых технологий».

Напомним, в Беларуси с 11 июня заработали изменения для госрегистрации недвижимости, прав на нее и сделок. Одно из новшеств — оформить такую операцию теперь можно через нотариуса или удаленно.

Также законопроектом предусмотрено «установление механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Белорусской нотариальной палаты». Еще чиновники намерены засчитывать стаж работы консультантом нотариальной конторы в профессиональную стажировку для лиц, желающих стать нотариусами.

«Закрепление за Министерством юстиции дополнительных полномочий в сфере нотариата. Лишение территориальных нотариальных палат статуса юридического лица — они будут являться структурными подразделениями Белорусской нотариальной палаты», — добавляют в «парламенте».

Что еще могут изменить

В «парламент» на рассмотрение также внесли проект закона «О лизинговой деятельности».

Чиновники намерены прописать основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей. А еще — полномочия Нацбанка по регулированию и контролю лизинговой деятельности. Также в законопроекте прописали задачи этого регулятора по «предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения».

«Проектом закона предлагается регламентировать вопросы осуществления лизинговой деятельности, требования к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга), требования к размещению лизинговой организацией информации об осуществляемой ею лизинговой деятельности», — уточняют в «парламенте».

