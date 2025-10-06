ХАМАС отрицает готовность сложить оружие 6.10.2025, 11:12

2,086

Террористы опровергли сообщения в СМИ.

ХАМАС отрицает готовность сложить оружие. В палестинской террористической группировке назвали сообщения СМИ об этом сфабрикованными. Их заявление цитирует турецкий телеканал TRT. Ранее Al Hadath со ссылкой на источники написал, что боевики уведомили США о готовности передать вооружение палестино-египетскому органу под международным контролем.

Собеседники телеканала также утверждали, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа будут быстрыми, так как ХАМАС заинтересован в скорейшей реализации плана президента США.

Сам Дональд Трамп тем временем сообщил, что на выходных прошли «очень позитивные» контакты с ХАМАС и представителями других стран. Они обсудили освобождение израильских заложников, остановку боевых действий и долгосрочный мир на Ближнем Востоке. Делегации вновь встретятся сегодня.

