ХАМАС отрицает готовность сложить оружие
- 6.10.2025, 11:12
Террористы опровергли сообщения в СМИ.
ХАМАС отрицает готовность сложить оружие. В палестинской террористической группировке назвали сообщения СМИ об этом сфабрикованными. Их заявление цитирует турецкий телеканал TRT. Ранее Al Hadath со ссылкой на источники написал, что боевики уведомили США о готовности передать вооружение палестино-египетскому органу под международным контролем.
Собеседники телеканала также утверждали, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа будут быстрыми, так как ХАМАС заинтересован в скорейшей реализации плана президента США.
Сам Дональд Трамп тем временем сообщил, что на выходных прошли «очень позитивные» контакты с ХАМАС и представителями других стран. Они обсудили освобождение израильских заложников, остановку боевых действий и долгосрочный мир на Ближнем Востоке. Делегации вновь встретятся сегодня.