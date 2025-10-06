Белорусов ожидает несколько налоговых новшеств

Белорусов ожидает несколько налоговых новшеств1
Уже с 1 января.
В Беларуси с 1 января 2026-го отменят одну из льгот по налогу на профдоход. Сейчас для тех, кто переходит на этот сбор, есть послабление — первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не облагаются подоходным. Со следующего года эту льготу отменят.
Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».
«Данный вычет был предусмотрен на начальном этапе введения нового специального режима налогообложения в целях стимулирования применения налога на профессиональный доход и выполнил свою функцию», — поясняли ранее в Министерстве по налогам и сборам.
Напомним, налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.
Напомним, в 2026 году появятся и некоторые другие несколько налоговые изменений. Они ударят в том числе по некоторым работающим за границей. К примеру, со следующего года перестанет действовать соглашение Беларуси и Литвы об избежании двойного налогообложения. Эта договоренность упрощала жизнь в том числе тем, кто получает доходы, например, в соседней стране, а живет на родине (и наоборот, живет там, но имеет доходы из Беларуси).