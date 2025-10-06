The Economist: У россиян проблема 3 6.10.2025, 11:22

Украина начала использовать новые крылатые ракеты «Фламинго».

Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые могут лететь всего в 50 метрах над землей, имеют дальность полета более 3000 км и обладают огромной ударной силой благодаря боеголовке в 1150 кг.

Об этом пишет The Economist в материале, посвященном украинским атакам на энергетическую инфраструктуру России.

В статье подчеркивается, если «Фламинго» окажется способной прорвать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать ПВО, постоянно изменяя векторы полета к своей цели.

The Economist также указывает, что в производстве ракет «Фламинго» используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а изготовление фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов. В настоящее время в день выпускается две-три ракеты FP-5, однако уже к концу месяца это число увеличится до семи. Стоимость ракеты — около $500 000. В качестве сравнения в статье приводится американская ракета Tomahawk, которая стоит в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку. Хотя, подчеркивает The Economist, она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В то время как воздушная кампания россиян в первую очередь направлена на террор городов, украинская кампания сосредоточена непосредственно на способности РФ вести войну, пишет автор публикации. И ущерб, с которым сталкивается Москва, будет только расти.

