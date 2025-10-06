Почему 2025-й станет переломным Роман Шрайк

6.10.2025, 11:29

4,294

Роман Шрайк

У Путина заканчивается время.

Я уверен, что Путину стоит закончить войну до конца 2025 года. Как минимум вступить в серьезные переговоры о завершении. Потому что 2025 год – переломный. В РФ заканчиваются «заначки», за счет которых они воевали все это время. Дальше будет хуже. Но Путину продолжает чесаться Донбасс. Его планом-минимум остается захват всей Донецкой области.

Карта российского Минобороны, на которую смотрит Путин, формирует у него впечатление, что еще 10 тысяч ведер немного – и можно праздновать. Но эта карта – фейк, у российской армии нет таких успехов. И в ближайшее время Донбасс захвачен не будет. Это понял даже Трамп, который давал Путину все шансы выйти полусухим из воды, а сейчас высмеивает его как «бумажного тигра».

Если Путин уперся, нас ждет продолжение войны в том же формате. Вот только условия для РФ в 2026 году станут заметно хуже. Экономика России уже сейчас не растет, а ее гражданская часть падает.

Уже сейчас нефтегазовые доходы бюджета РФ снижаются, НПЗ горят, а европейские санкции регулярно усиливаются. А в 2026 году еще и вливаний в военную часть экономики станет меньше. Это означает, что будут падать и гражданская, и военная части экономики. То есть экономика в целом.

Падение экономики означает снижение доходов бюджета (если вычесть инфляцию). То есть дыра станет еще больше, и ее придется закрывать печатью облигаций (читай – денег) с угрозой построения пирамиды. И так по кругу – экономика падает – доходы снижаются – экономика падает – ... То, что я описал – это не резкое обрушение, а спираль. Но она ведет только вниз.

Имхо. Рано или поздно до Путина дойдет, что копеечные продвижения на фронте ценой нарастающего внутреннего кризиса – это дорога в никуда. Я считал, что это произойдет до конца 2025 года. Посмотрим, как будет в реальности.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

