Комбайнер показал в соцсети, как техника собирает морковь

3
  • 6.10.2025, 11:37
  • 3,518
Комбайнер показал в соцсети, как техника собирает морковь

Видео собрало миллионы просмотров.

Белорусский комбайнер Николай выложил в TikTok видео, как на поле спецтехника собирает урожай моркови. Видео уже посмотрели 22 миллиона раз.

На видео работает морковоуборочный комбайн. Он вскапывает землю, цепляет морковь, поднимает ее за ботву, стряхивает лишнюю землю и выбрасывает морковь обратно на поле.

Видео длится 42 секунды.

@nikolay_tarasevich

Комбайн копает.) без проблем))

♬ оригинальный звук - Николай

Отметим, что комбайн для уборки моркови КТМ-1 был разработан в 2015 году учеными Научно-практического центра Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства.

