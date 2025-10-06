Почему Голливуд не замечает одного из лучших британских актеров 5 6.10.2025, 11:41

1,662

Стивен Грэм

Стивен Грэм недавно получил «Эмми».

Стивен Грэм — один из тех актеров, чье имя редко звучит в списках голливудских звезд, хотя его талант не уступает самым именитым. Уроженец Ланкашира давно доказал, что способен играть кого угодно — от уличных хулиганов до глубоко трагичных героев, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

2021 год стал для него переломным. Он блистал в тюремной драме BBC «Время» и напряженном фильме «Точка кипения», снятом одним дублем. Позже последовали участие в «Острых козырьках», сериал по «Точке кипения» и, наконец, триумф — роль отца проблемного подростка в сериале «Переходный возраст», принесшая актеру долгожданную премию «Эмми» в 2025 году.

Однако Голливуд, похоже, так и не понял, что делать с таким талантом. В блокбастерах Грэм появлялся лишь эпизодически — «Пираты Карибского моря», «Веном», «Хеллбой» — все они не позволили ему раскрыться. Даже в серьезных проектах вроде «Ирландца» Скорсезе и «Джонни Д.» Майкла Манна актер оставался на вторых ролях.

Парадокс в том, что Грэм слишком хорош в поддержке других. Он поднимает уровень любой сцены, делая звезд вокруг ярче. Возможно, именно поэтому его редко ставят во главу афиши. Но теперь, когда он стал «обладателем Эмми Стивеном Грэмом», индустрия, наконец, должна заметить, что перед ней один из величайших актеров своего поколения.

