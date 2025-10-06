закрыть
6 октября 2025, понедельник, 12:34
В Гомеле по уголовному делу задержаны экс-политзаключенный и его жена

1
  • 6.10.2025, 11:53
  • 2,418
В Гомеле по уголовному делу задержаны экс-политзаключенный и его жена
Станислав Мочалов и Светлана Якубович

Они находятся в СИЗО.

В Гомеле по уголовному делу задержан экс-политзаключенный Станислав Мочалов, а также его жена Светлана Якубович. Они находятся в СИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

Какие именно действия инкриминируют Светлане и Станиславу — неизвестно.

По информации правозащитников, Светлане предъявлено обвинение по статье «о заговоре с целью захвата власти» (статья 357 УК). Она была задержана еще в конце прошлого года.

О задержании Станислава ранее известно не было. В прошлый раз его судили по статьям о «грубом нарушении порядка и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера» (статьи 342 и 364 УК). Мужчина вышел на свободу в конце декабря 2023 года.

Во время первого заключения они со Светланой поженились. В чем сейчас обвиняют Станислава — неизвестно.

Написать комментарий 1

