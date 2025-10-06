В Гомеле по уголовному делу задержаны экс-политзаключенный и его жена 1 6.10.2025, 11:53

2,418

Станислав Мочалов и Светлана Якубович

Они находятся в СИЗО.

В Гомеле по уголовному делу задержан экс-политзаключенный Станислав Мочалов, а также его жена Светлана Якубович. Они находятся в СИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

Какие именно действия инкриминируют Светлане и Станиславу — неизвестно.

По информации правозащитников, Светлане предъявлено обвинение по статье «о заговоре с целью захвата власти» (статья 357 УК). Она была задержана еще в конце прошлого года.

О задержании Станислава ранее известно не было. В прошлый раз его судили по статьям о «грубом нарушении порядка и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера» (статьи 342 и 364 УК). Мужчина вышел на свободу в конце декабря 2023 года.

Во время первого заключения они со Светланой поженились. В чем сейчас обвиняют Станислава — неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com