В Гомеле по уголовному делу задержаны экс-политзаключенный и его жена

В Гомеле по уголовному делу задержаны экс-политзаключенный и его жена1
- 6.10.2025, 11:53
Они находятся в СИЗО.
В Гомеле по уголовному делу задержан экс-политзаключенный Станислав Мочалов, а также его жена Светлана Якубович. Они находятся в СИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».
Какие именно действия инкриминируют Светлане и Станиславу — неизвестно.
По информации правозащитников, Светлане предъявлено обвинение по статье «о заговоре с целью захвата власти» (статья 357 УК). Она была задержана еще в конце прошлого года.
О задержании Станислава ранее известно не было. В прошлый раз его судили по статьям о «грубом нарушении порядка и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера» (статьи 342 и 364 УК). Мужчина вышел на свободу в конце декабря 2023 года.
Во время первого заключения они со Светланой поженились. В чем сейчас обвиняют Станислава — неизвестно.