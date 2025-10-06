Atlantic Council: Очередной провал Путина 6.10.2025, 12:00

2,016

Влияние главы Кремля снижается.

Недавние парламентские выборы в Молдове стали серьезным ударом по амбициям Кремля вернуть себе влияние в постсоветском пространстве, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на масштабные попытки вмешательства, победу уверенно одержала проевропейская партия президента Майи Санду, набравшая чуть более 50% голосов..

Итоги голосования стали прямым сигналом, что стратегия Москвы по сохранению контроля над соседями больше не работает. По данным расследований, Россия вложила значительные средства в кампанию по дестабилизации выборов — от финансовых стимулов и фейковых опросов до масштабных дезинформационных операций в соцсетях.

Президент Санду за несколько дней до голосования обвинила Москву в трате сотен миллионов евро на «покупку голосов» и «информационное отравление» избирателей. Власти Молдовы также обнаружили схемы незаконного финансирования, включая использование наличных и криптовалюты. Центральная избирательная комиссия даже сняла одну из пророссийских партий с выборов за подкуп и отмывание денег.

Тем не менее решающим фактором стала сознательная позиция молдавских избирателей. Несмотря на давление, они выбрали курс на европейскую интеграцию и реформы.

Поражение Кремля показало пределы его влияния и отсутствие привлекательной альтернативы западным ценностям — демократии, верховенству закона и стабильности.

Для Молдовы это шаг к укреплению европейского пути. Для России — очередное доказательство того, что ее способность диктовать политику соседям стремительно слабеет.

