Белорус три года скрывал реальный доход, чтобы не платить алименты 6.10.2025, 12:06

Это заметили.

В Белыничском районе женщина пожаловалась в прокуратуру на бывшего мужа, который платит алименты на несовершеннолетнего сына. У него нашелся более высокий доход, теперь он должен больше 20 000 рублей алиментов, сообщают в прокуратуре Могилевской области.

Отмечают, что бывший муж женщины официально работал на территории России, а размер алиментов рассчитывался исходя из бюджета прожиточного минимума, а не из фактического заработка по месту работы.

По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что отец мальчика три года скрывал от органов принудительного исполнения источник доходов в соседней стране.

— В 2022—2024 годах общий доход бывшего супруга заявительницы составил более 99 000 рублей. Действительную заработную плату мужчина в декларации о доходах не отображал, алименты на ребенка ежемесячно выплачивал как безработное лицо в размере 50% бюджета прожиточного минимума.

Отмечается, что по итогам перерасчета алиментов отцу дополнительно начислили больше 20 000 рублей к уплате.

