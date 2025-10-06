В Беларуси ужесточат наказание для пьяных пешеходов
- 6.10.2025, 12:25
В стране растет число правонарушений среди пешеходов.
«Депутаты» предлагают отменить систему предупреждений для пьяных пешеходов и сразу привлекать их к административной ответственности.
Об этом рассказал заместитель председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по законодательству Александр Омельянюк, комментируя проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который приняли в первом чтении.
По словам Омельянюка, в стране растет число правонарушений среди пешеходов в состоянии алкогольного опьянения — зачастую они сами становятся жертвами.
По действующим правилам за первое нарушение пьяный пешеход отделывается лишь предупреждением.
Новые корректировки предусматривают ответственность пешехода, который находится в таком состоянии. Без предупреждения он может быть сразу привлечен к административной ответственности.
Сейчас размер штрафов составляет от трех до пяти базовых величин (от 126 до 210 рублей).