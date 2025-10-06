Кашпировский пытался вылечить у себя рак и попал в больницу

Кашпировский пытался вылечить у себя рак и попал в больницу9
- 6.10.2025, 12:30
- 3,974
Он не может разговаривать.
Экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно госпитализировали в Москве. По информации Telegram-канала Baza, 86-летнему экстрасенсу стало плохо на фоне развития онкозаболевания.
Как сообщает Telegram-канал, Кашпировскому требуется очередной курс терапии, в ближайшие недели он будет проходить лечение.
«Он сейчас в санатории, разговаривать не может», — ссылается Baza на окружение телепата.
Также Telegram-канал сообщает, что Кашпировский пытался вылечить себя своими методами, но это не помогло и ситуация со здоровьем резко ухудшилась.
«Телепат долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью. Лечился сам. Однако теперь ему резко стало плохо и пришлось срочно ехать в больницу. В результате диагностики выяснилось, что он сильно запустил онкологическое заболевание и поражённых участков в брюшной полости оказалось очень много», - пишет Baza.
Также в публикациях говорится о том, что Кашпировскому назначили лучевую терапию, однако сам он якобы считает, что она уже вряд ли ему поможет.