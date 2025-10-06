закрыть
6 октября 2025, понедельник
Для белорусов введут несколько существенных изменений

  6.10.2025
Для белорусов введут несколько существенных изменений
Фото: bymedia.net

Они скажутся на доходах.

В Беларуси в 2026 году заработает несколько существенных изменений, которые способны повлиять на доходы населения. Они касаются в том числе налогов и пенсий. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Изменение по пенсиям

С 1 января 2026 года введут новшество для госслужащих, которые достигли пенсионного возраста (для женщин — 58 лет, а для мужчин — 63 года). Со следующего года для них появится послабление. Так, они смогут получать пенсии за выслугу лет, если продолжат работать по трудовому договору. А еще — если будут заниматься индивидуальным предпринимательством или выступать адвокатом или нотариусом.

Налоговые корректировки

В 2026 году появятся и несколько других налоговых изменений. Они ударят в том числе по некоторым работающим за границей. К примеру, со следующего года перестанет действовать соглашение Беларуси и Литвы об избежании двойного налогообложения. Эта договоренность упрощала жизнь в том числе тем, кто получает доходы, например, в соседней стране, а живет на родине (и наоборот, живет там, но имеет доходы из Беларуси).

Также с 1 января 2026-го отменят одну из льгот по налогу на профдоход. Сейчас для тех, кто переходит на этот сбор, есть послабление — первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не облагаются подоходным. Со следующего года эту льготу отменят. Новшество предусмотрено правками в Налоговый кодекс.

Есть также налоговое изменение для индивидуальных предпринимателей, которое заработает со следующего года.

Новшество для торговли

Правительство ввело изменения для маркировки товаров: для некоторых позиций ее отменили, а для других — перенесли сроки. Так, чиновники перенесли введение маркировки средствами идентификации безалкогольных напитков и соков — с 1 октября 2025-го на 1 мая 2026 года. При этом для некоторых товаров и вовсе отменили это требование. Речь о мобильных телефонах и ноутбуках, которые были в употреблении.

Напомним, ранее, в конце августа, Лукашенко раскритиковал чиновников из-за такой маркировки.

Также Совмин сократил список товаров, которые подпадают под прослеживаемость. Она предполагает, что надо вносить данные в специальную систему, которая позволяет отследить движение продукции на разных этапах — от производителя до потребителя. Это касается как импортных товаров, так и отечественных.

Из-под прослеживаемости вывели продукты питания, обувь и бытовую химию. А некоторые другие товары не стали исключать, но для них перенесли дату, с которой будут вводить дополнительный контроль — с 1 октября нынешнего года на 1 марта 2026-го. Речь о бытовой технике — стиральные машины, пылесосы, роботы-пылесосы, электрические утюги, кухонные комбайны, машины посудомоечные, чайники электрические, мультиварки электрические, печи микроволновые, электроплиты (варочные панели), дрели электрические, фены для волос, телевизоры.

