Foreign Policy: Влияние России стремительно ослабевает
- 6.10.2025, 13:20
Путина преследуют геополитические неудачи.
Поражение пророссийских партий на парламентских выборах в Молдове стало очередным доказательством того, что влияние Москвы в мире стремительно сходит на нет, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на масштабное вмешательство и дорогостоящую дезинформационную кампанию, избиратели уверенно поддержали проевропейскую партию президента Майи Санду, дав ей большинство в парламенте.
Это поражение — лишь одно из множества геополитических неудач Кремля. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия утратила позиции не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Разрушенные связи, ослабленная армия и изоляция подорвали способность Москвы проецировать силу.
Союзы, созданные после распада СССР, трещат по швам: Армения движется к интеграции с ЕС, а отношения с Азербайджаном испорчены. В Центральной Азии бывшие советские республики все активнее сотрудничают с Китаем, Турцией и странами Персидского залива, обходя Россию.
В Европе российское влияние также резко снизилось: зависимость от российских энергоресурсов сокращается, а антироссийские настроения доминируют среди избирателей. Расширение НАТО, усиление военных бюджетов и санкции окончательно ослабили позиции Кремля.
Даже в Африке, где Россия недавно пыталась укрепиться, ее влияние тает. Правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо выражают разочарование сотрудничеством с Москвой и ее наемниками.
Главная причина этих провалов — сама политика Владимира Путина. Его идеологическая одержимость войной в Украине и стремление удержать власть любой ценой превратили Россию в ослабленного, изолированного игрока.
Как отмечают западные аналитики, единственный путь к миру — это поражение Кремля на поле боя и укрепление обороноспособности Европы.